搶攻電競商機＋虛幣價格回升 映泰業績添柴火

挖礦市場降溫，板卡廠映泰 (2399) 業績觸底，下半年搶攻高毛利的電競商機，加上比特幣價格持續回升至逾 7200 美元，有助於後續業績逐步加溫。針對顯卡市場庫存升高的現象，映泰指出，該公司顯卡佔比目前不到一成，備貨期也不長，因此狀況仍屬健康，且第三季持續去化當中。至於礦板因共用料較多，庫存狀況也還好。



映泰上半年在虛擬貨幣挖礦效應之下，EPS 達 0.52 元，較去年同期大增一倍，其中，首季貢獻 EPS 達 0.42 元，第二季挖礦市場急凍之下，也仍有 0.1 元的 EPS，為持續獲利的狀態。



近期比特幣回升至 7000 美元以上，帶動映泰股價由谷底翻升，並完成 0.8 元的填息，週一 (3 日) 股價最高來到 14.5 元，上漲 3.5%。該公司指出，挖礦市場打亂了板卡市場傳統淡旺季軌跡，對第三季的成長看法保守，其中，8 月業績估計與 7 月相當，9 月還要進一步觀察。



不過，映泰表示，電競市場較有淡旺季效應，且價格較佳，也是該公司重點發展項目之一。