港股午盤跌0.95% 汽車股重挫 太陽能股大漲

恒生指數今 (3) 日低開 0.28%，隨後跌幅擴大，一度跌超 1%，截止午間收盤，恒生指數跌 0.95%，報 27623.92 點。國企指數跌 0.89%，報 10778.28 點；紅籌指數跌 0.79%，報 4282.50 點。

大陸將限制未成年人玩網路遊戲時間，手遊股下跌。騰訊 (0700-HK) 跌 3.06%；金山軟體 (3888-HK) 跌 5.47%；網龍 (0777-HK) 跌 1.58%。

汽車股下跌。華晨中國 (1114-HK) 跌 7.4%；長城汽車 (2333-HK) 跌 7.04%；吉利汽車 (0175-HK) 跌 6.59%。車企的中期業績來看，乘用車銷量的不景氣疊加上游原材料價格部分上漲，導致毛利率承壓。中國汽車流通協會指出，8 月份市場並未出現回暖跡象。同時，經銷商庫存指數已連續 8 月高於警戒線，庫存壓力仍然較大。

太陽能類股上漲。卡姆丹克太陽能 (0712-HK) 漲 33.33%；保利協鑫能源 (3800-HK) 漲 9.43%；陽光能源 (9157-HK) 漲 5.45%。歐盟決定不再延長對華太陽能板雙反措施，結束對華光伏進口管制，中國商務部稱實現互利共贏。

中興通訊 (0763-HK) 上半年虧損 78.24 億，A 股跌 5.76%，報人民幣 17.99 元；H 股跌 6.69%，報港幣 14.22 元。中興通訊上半年營收人民幣 394.34 億元，年減 26.99% ；虧損人民幣 78.24 億元，扣除非經常性損益後淨虧損人民幣 23.79 億元。

恒大健康 (0708-HK) 股價遭遇重挫，一度跌超 20%，現跌 14.56%，報港幣 13.5 元。此前該股自 20 日收報港幣 13.34 元，連續 6 個交易日上升，至 8 月 28 日收報港幣 16.7 元破頂，累升逾 25%。

分析指出，投資者更擔心香港最優惠利率 (P) 在超過 10 年未曾上調過。需要再觀望升息後，對經濟、房市或股市影響如何。股市維持成交淡靜。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 2.02 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 0.65 億元；深股通淨流入人民幣 3.48 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.45 億元。

滬股通中資金流入最多的是華友鈷業，淨流入人民幣 6223 萬元，其次為三江購物、中航沈飛、中國動力、中國銀行。資金流出最多的是萬華化學，淨流出人民幣 1.21 億元。

深股通中資金流入最多的是萬科 A，淨流入人民幣 6704 萬元，其次為濰柴動力、招商蛇口、東旭藍天、珈偉股份。資金流出最多的是中興通訊，淨流出人民幣 4.88 億元。