國家隊五大主力持倉A股3.3萬億 市值佔比6%

據第一財經消息，截至2018年6月末，證金公司及旗下資管計劃、匯金公司、外匯局旗下投資平台、證金公司定製的5隻國家隊基金等四路“主力部隊”合計持有1141隻A股股份，對應的A股市值高達3.1萬億元，此外，社保基金持倉市值2293.6億元，國家隊五路資金合計持倉A股的市值超過了3.3萬億元。同期，A股總市值為55萬億元。即五大國家隊資金對A股的持倉佔總市值的比重約為6%。

據統計，截至6月末，若不考慮社保基金，國家隊資金第一大重倉股為中國銀行，持倉市值7095.94億元，第二大重倉股為工商銀行持倉6991.94億元，第三大為農業銀行持倉市值4863.22億元。二季度，國家隊資金持股數量增加排名前三的分别是中國鋁業、中國建築、農業銀行，對應的持股增量分别為11.15億股、10.4億股、6.77億股。

國家隊中最大的A股投資者當屬匯金公司，截至6月末其持倉A股市值高達2.21萬億元。其前三大重倉股分别為中國銀行、工商銀行、農業銀行。匯金公司一向是主要銀行的重要股東，如此持倉併非出於二級市場收益或是穩定市場的考量，而更多是進行長期戰略投資的目的。在二季度，匯金公司大幅增持了一些個股，比如增倉數量排名前三的個股為中國建築、中國鋁業、中泰化學，二季度匯金公司持股分别增加了17029.21萬股、13729.54萬股、3866.45萬股。

證金公司直接持有7439.56億元A股市值，其資管計劃持倉737.83億元A股市值，證金公司定製基金持有298.73億元A股市值。即證金係合計持有8473.12億元A股市值。證金公司直接持倉的股票中，前三大重倉股分别是中國平安、中國銀行、招商銀行，對應的持倉市值分别為564.06億元、303.67 億元、257.88億元。證金公司直接持股中，持股數量增加排名前三的分别是中國鋁業、中國建築、農業銀行，二季度持股數量分别增加9.64億股、8.335億股、6.77億股。

證金資管計劃前三大重倉股分别是平安銀行、萬科A、深振業A ，對應的持倉市值分别為147.56億元、78.3億元、58.4億元。二季度持股數量增加最多的是唐山港、寶新能源、浙能電力，增持數量分别為1.947億股、1.6億股、1.276億股。

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