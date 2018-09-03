對俄金融領軍銀行 哈爾濱銀行力促中俄金融合作發展

日前，哈爾濱銀行在港召開2018中期業績發佈會。根據財務報告顯示，哈爾濱銀行今年上半年資產總額達人民幣5,719億元，淨利潤人民幣26.06億元，業務規模增長態勢平穩，盈利水平保持穩定。依託坐落於對俄經貿核心區域的獨特地理位置，哈爾濱銀行（股份代號：6138.HK）充分發揮自身資源優勢，積極推進中俄兩國金融業務的合作，成為中國境內最早開展對俄金融業務的城市商業銀行，亦是對俄金融業務的實力擔當。

哈爾濱銀行2018年中期業績發佈會

中俄金融合作發展推動者 哈爾濱銀行勇於嘗試創新

哈爾濱銀行積極促進中俄兩國貿易,在對俄金融領域不斷創新與突破，並已在推動中俄兩國金融服務、跨境投融資、項目對接、風險管理以及人才交流等方面取得了豐碩經驗及成果。2015年，哈爾濱銀行作為中方發起人及主席單位，聯合俄羅斯聯邦儲蓄銀行發起中俄金融機構交流平台—中俄金融聯盟。該聯盟作為第一個中俄金融機構交流平台，在兩國跨境金融業務合作領域發揮著重要作用。

2018上半年，哈爾濱銀行組織中俄金融聯盟中方成員參加「第21屆聖彼得堡國際經濟論壇」，聯盟成員參加了俄羅斯總統普京與多國領導人共同出席的論壇全體大會以及由俄羅斯聯邦儲蓄銀行以「新經濟議程」為主題開展的商務會議等活動，大力提升了哈爾濱銀行及聯盟在國際平台上的知名度和影響力。目前聯盟成員已由初始的35家發展到68家，已然成為中俄兩國金融領域中參與成員最多、合作領域最廣、合作層次最高的合作組織。此外，哈爾濱銀行積極借力中國-俄羅斯博覽會、東方經濟論壇、中俄總理定期會晤委員會金融合作分委會、哈爾濱國際經濟貿易洽談會等國家級平台，努力推進對俄金融發展的新舉措和新模式，促進兩國經貿發展。

俄羅斯遠東發展基金及團結銀行代表到訪哈爾濱銀行及中俄金融聯盟展位，洽談中俄專案合作事宜。

對俄金融業務成績斐然 年度唯一最佳貿易金融城商行

哈爾濱銀行將對俄金融業務作為全行戰略之一，依託豐富實踐經驗以及強勁資源優勢，哈爾濱銀行在對俄金融領域始終保持境內同業中領先水平。2018上半年，哈爾濱銀行作為牽頭行及代理行與俄羅斯和對外經濟銀行開展的百億銀團同業借款業務已經落實，提款金額人民幣5.06億元。哈爾濱銀行同時也參加了以俄羅斯第二大私營銀行—莫斯科信貸銀行為借款人的最高額4億美元的雙幣種國際銀團同業借款項目，深化與俄聯邦核心地區同業的資產業務合作。

截至2018年6月30日，哈爾濱銀行對俄金融業務營業收入達到人民幣7,297萬元，營業利潤人民幣4,658萬元；對俄銀行同業總授信金額折合人民幣約92.9億元，盧布現匯交易量113.58億盧布；對俄表內和表外資產業務餘額達人民幣118.7億元，較上年末增長人民幣3.8億元。2018上半年，哈爾濱銀行境外代理行數量達到 496家，其中俄羅斯代理行數量為140家，成為中國對俄代理行最多的銀行之一。憑藉對俄業務取得的矚目成績，哈爾濱銀行獲得由中國銀行業協會貿易金融專業委員會評選的「最佳貿易金融城商行」獎，成為本年度唯一獲此殊榮的城市商業銀行，未來發展實為可期。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)