復星國際(00656-HK)擬購德超市麥德龍股權

《彭博》30日引述市場消息人士透露，復星國際(00656-HK)目前在洽談向Ceconomy AG收購陷入困境的德國大型超市商─麥德龍(Metro AG)的9%股權，總值4.26億歐元(約39億港元)。

麥德龍近期曾表示，Kretinsky也在洽談收購Ceconomy持有的麥德龍的大部分股權。

德國現行法律規定，外企若有意取得國防、資訊安全相關企業25%以上股權，須經德國經濟部審核。德國政府現有意將股權審查門檻再降至15%，以期提早干預外資收購。

資料顯示，麥德龍超市是一家零售批發超市集團，在麥德龍和萬客隆(僅限歐洲)品牌旗下擁有多家麥德龍現購自運商場，是德國股票指數DAX的成分公司，世界500強之一，分店遍布32個國家。

麥德龍倉儲式超市是將超市和倉儲合而為一的零售業態。它省掉了傳統零售企業獨立的倉庫和配送中心，經營中實現了快速補貨，保證了超市低成本高效率的運作。倉儲式超市與普通超市整體策劃設計方面有明顯不同。

2018年7月19日，《財富》世界500強排行榜發布，麥德龍位列269位。

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