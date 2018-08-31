【安聯投信】科技股重返主流　台股周線、月線收紅

31 日台股受到短線累積一定漲幅，加上近日美國總統川普關於中美貿易談判等雜音干擾，台股呈現高檔整體，31 日終場以下跌 29.81 點，收在 11063.94 點，守穩在 11000 點關卡，周線、月線連二紅。成交量 1205.63 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期有兩件大事影響台股近期盤面、外資動向及未來展望有長遠影響。一是全球晶圓代工大廠將無限期擱置 7 奈米投資計畫並調整相對應研發團隊來強化產品組合，將重心轉移到 12/14 奈米的衍生製程及差異化上。

廖哲宏表示，其次為全球處理器大廠決定將 7 奈米 Vega 繪圖晶片、7 奈米 Rome 伺服器處理器的生產全都交由台灣廠商。換言之，受惠高階製程競爭減少，料將讓台灣晶圓代工產業更獲青睞，這也是帶動近期科技股重返主流、外資擴大買超力道的重要原因。

回顧過去一周，廖哲宏表示，晶圓代工等權值股扮演重要大盤的推手，使得電子股重回返主流，原本各主要指數中，以非金電指數與金融指數所在位子相對較高，不過隨著近日電子指數呈現補漲態勢，使得各主要指數於相繼來到 8 月初的高點附近後，皆出現整理。

廖哲宏表示，先進製程進程越發困難，拉大台灣晶圓代工產業與競爭對手的差距，這使得台灣晶圓代工產業在技術上持續領先，將來人工智慧的許多應用、邊緣運算、手機晶片等仍須仰賴先進製程，台灣在先進製程代工的領先將受惠這些先進製程晶片的需求，長期將持續成長，成為未來推動成長的重要引擎之一。

回到基本面，廖哲宏表示，近期影響下半年科技產業重要的蘋果新機即將發表，定價可能是影響銷量的關鍵，值得關注。

在總經面，廖哲宏表示，美國和墨西哥已就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，並將稱之為美墨貿易協定。美國可以和加拿大另訂協定，或讓加拿大納入美墨協定。新的美墨協定讓過去一個月全球股市承受的全球貿易摩擦壓力稍微紓解，進而帶動資金回流股市。

根據統計，外資連五日買超並擴大力道，合計近一周台股外資累計買超 372.18 億元，同時外資累計期貨淨多單重回五萬口以上。

展望未來，廖哲宏表示，全球貿易摩擦波動仍然未決，短期資金面仍受到匯率波動以及投資氛圍所影響，然而，我們認為展望中長期，投資人仍應聚焦受惠長期成長趨勢以及有競爭力的產業與公司，包括：雲端伺服器、ASIC、5G 及汽車電子等利基族群成長趨勢仍不變。