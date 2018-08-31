【倫元投顧】跌深後的反撲

◆盤勢分析

成也台積電、敗也台積電，台積電急衝 3 天後拉回，加權指數立即大回檔，可見市場信心跟著台積電波動，不過，外資連續 3 天大買台積電，理論上不致反向大賣，換句話說，台積電應是漲多休息而非反轉；則台股在技術性拉回後，短線只要守住 11000 點關卡，形成高檔整理格局，就能推動類股輪動節奏。盤面來看，太陽能族群崛起，這是低基期的反彈，主因來自歐盟打算取消對中國大陸的雙反 (反補貼、反傾銷) 政策，由於該族群股價基期低，短線可能會有一波強彈走勢，惟產業面臨的供過於求困境不會改變，反彈後仍將進入長期修正結構；亦即，今日的轉強只是跌深後的反撲而已。

從類股走勢來看，先前強勢的被動元件族，在 2327 國巨面臨 700 元關卡壓力後稍事休息，雖然族群投機力減弱，但觀察其走勢已沒有出現大幅震盪現象，股價波動減小說明籌碼穩定度增加，倘若一線龍頭指標在量縮之後可以守穩月線之上，則下週轉守為攻的可能性就大增。由於現階段盤勢穩定度較差，加上川普又放話希望在 9 月 6 日公眾意見徵詢期結束後，對價值 2000 億美元的中國進口商品加徵關稅，關稅擔憂再起則成交量會受壓抑，下週台股將以 “低價、低位階” 股較能吸引市場買氣，至於漲價概念股就只能等被動族轉強了；下週波動區間為 10900~11150 點。

楊天迪分析師

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