【華冠投顧】台積電休息準備開始類股輪動

范振鴻 分析師

●族群追蹤

如前天所說，這個盤要等 2330 台積電休息才會輪漲到其他標的，今天台積電跳空往下盤中一度跌 3%，但大盤僅小跌 30 點，三大漲價族群也開始盤整，明顯資金開始流往其他類股，但目前除了 PCB 有出現明顯輪漲外，近期還是跌深的太陽能有明顯的族群性反彈，2406 國碩、3576 新日光、3514 昱晶皆強彈到季線反壓，其他可注意的個股可留紡織股的 1477 聚陽、1402 遠東新，鋼鐵的 2027 大成鋼與 2034 允強，橡膠族群的 2108 南帝與 2103 台橡。

●盤勢分析

大盤開低後收最高，量能因為尾盤 MSCI 權重調整拉最後一盤讓日量變成量增盤，大至上就如昨天所說，昨天並沒有爆量就沒有出貨疑慮，修正完還是有攻擊機會，而今天從小時線觀察，已經有完成修正的跡象，因此下週先看攻擊次看盤整，權值股休息進入類股輪動機會大，一樣就看好 08/28 低點 10946 不破持續站多方思考；OTC 的部分則是持續反彈往月線反壓前進，一樣看好若能一次突破將有利持續往季線攻擊。

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