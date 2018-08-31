【華冠投顧】盤中解析：權王島狀反轉 台股回測11000

劉彥良 分析師

受美中貿易戰擴大和阿根廷披索重貶影響，美股高檔拉回，權王台積電 (2330) 也出現島狀反轉重挫 8.5 元。截至昨日為止外資還是在大買台積電，如果真如我昨日分析，外資只是拿它來操弄摩台指結算的話，接下來要留意是否反手大賣重演年初劇本。

成也台積電敗也台積電，扣除台積電影響點數後，指數其實在平盤附近而已，目前盤面上沒有任何一檔跌停板，代表中小型股賣壓不重，權值股若適當休息資金才能流入中小型股，未嘗不是好事。

蘋果將於 9/12 發表新機，不過蘋概股在台積電拉回下普遍跟跌，其中媒體大放利多的 6456 GIS-KY 大跌 4%，倒是請投資朋友留意的 6147 頎邦小紅抗跌，外資已連兩日反手大買合計 5000 張。

此外，太陽能股在歐盟將中止對中國長達 63 個月的雙反政策下持續自底部反彈，分享給投資朋友的 6477 安集目前在平盤表現抗跌，今年上半年已賺贏去年，偏多看法不變。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組





服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg