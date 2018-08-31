【異動股】5G概念早盤再度活躍 縱橫通信(603602-CN)漲超6%

早盤，5G概念股再度走強，截至發稿，縱橫通信(603602-CN)漲6.35%報26.98元，吉大通信(300597-CN)漲5.77%報15.03元，邦訊技術(300312-CN)漲3.73%報8.89元，新易盛(300502-CN)、英維克(002837-CN)漲逾3%，中興通訊(000063-CN)、科信技術(300565-CN)、移為通信(300590-CN)、宜通世紀(000063-CN)等均漲逾2%。

消息面上，今年以來，5G概念催化密集來襲。今年6月份，3GPPR15標準凍結;8月4日，中國聯通5G創新中心正式掛牌成立;8月6日，中興通訊首先順利完成3GPPR15NSA模式3.5GHz室内基站和5G核心網測試;8月10日，工信部、發改委印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》。計劃提出，到2020年，信息消費規模達到6萬億，加快5G標準研究、技術試驗，推進5G規模組網建設及應用示範工程;8月13日，北京市首批5G站點宣告正式開通。

廣發證券分析師戴康表示，我國大力強化5G自主可控主要有兩大理由：一是5G具備強產業延展性，能夠帶動多元TMT創新領域實現“萬物互聯”;二是伴隨投資加碼，我國5G在全球“卡位賽”中佔據領先優勢，易率先實現自主可控。

業内人士表示，作為場内具備發展確定性的稀缺品種，市場回調階段恰是佈局良機。建議逢低吸納低估值/高成長且具備5G實質性題材的品種，包括具備高速光通信器件、高頻器件、5G基站以及天線等生產能力廠商。

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