香港7月零售遜預期 人民幣貶＋貿易戰 陸客人均消費放緩

香港統計處公布，7 月零售業總銷貨價值臨時估計為港幣 389 億元，年增 7.8%，遜市場預期的年增 9.7%，且較 6 月的 12% 升幅顯著放緩；若撇除受農曆新年因素影響的 1 月及 2 月份，為今年年增幅最少的一個月，銷貨量則年增 5.9%。

香港零售管理協會主席鄭偉雄表示，由於去年下半年零售額基數高，加上人民幣貶值及中美貿易戰影響消費者購買意欲，大陸旅客在港人均消費升幅放緩，故 7 月份零售額按年只有個位數增長。

7 月份只有 4 個類別零售額有雙位數增幅，包括燃料、珠寶首飾及鐘錶、藥物及化妝品，以及其他未分類消費品。與大陸旅客相關的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，增長 16.8%，較 6 月的 27.8% 漲幅，明顯放緩；藥物及化妝品增 12.7%，漲幅亦放慢。

鄭偉雄指出，高檔次銷售出現兩極化，鐘錶商指受人民幣貶值影響，7 月生意只有個位數增長，但珠寶商表示，由於金價支持，金飾生意仍有 2 成升幅。

與民生消費相關的類別，零售額增長亦放緩，7 月份食品、酒類飲品及煙草零售額年增 3%，但 6 月份增長達 8.8%。

鄭偉雄預期，中美貿易戰今年內未必可完全解決，會持續影響消費者購物情緒，而且近期股市下跌，相信會窒礙高檔次及電器類別銷售。不過，高鐵及港珠澳大橋通車後，大陸來港旅客數目料增多，將帶旺零售市道，料下半年零售額升 5% 至 6%，維持全年增 10%。但要視乎聖誕節、美國中期選舉後，中美貿戰的走向而定。

他認為，中美貿戰未必可年內解決，加上人民幣匯率仍偏弱，影響大陸人均消費，料對個別高檔行業影響較大，售價較低的行業，則可維持雙位數增長。

今年首 7 月計，零售額估計上升 12.6%，銷貨量則增 11%。政府發言人表示，展望未來，勞工市場情況良好，訪港旅遊業持續增長，為零售表現帶來支持。