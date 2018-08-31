巴菲特：蘋果若買下特斯拉 將是「非常糟糕的想法」

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 陷入困境，部分市場人士與分析師建議，蘋果可以趁此機會買下特斯拉，蘋果的第二大股東「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 並不認同，他認為蘋果進入汽車產業將會是「非常糟糕的想法」。

巴菲特週四 (30 日) 表示，他再度增持了一些蘋果股票，持有的蘋果股票今辭約為 560 億美元，30 日蘋果股票收盤上漲 0.93% 至每股 225.03 美元。

蘋果股價日線走勢圖

而針對市場建議蘋果可併購特斯拉的想法，巴菲特接受《Fox Business》訪問時表示，他會支持蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 的決定，但他認為蘋果進入汽車產業將會是「非常糟糕的想法」。

巴菲特對汽車產業並不是一無所知，他旗下的控股公司波克夏 (Berkshire Hathaway) 持有中國電動車製造商比亞迪 8% 的股份。

巴菲特指出，汽車產業不是個容易的產業，充滿挑戰性，車廠可能在今年贏得勝利，但在隔年卻失去先機，很難永遠保有勝利。產業有很多擁有資源的大型製造商，它們將複製其他車廠所做的事情，並持續前進。

多年來蘋果不斷投入自動駕駛汽車，公司項目名稱為「Project Titan」。剛項目於 2014 年啟動，目前已有 1000 多名工程師，其中許多員工是從特斯拉挖腳而來。

知名科技分析師 Gene Munster 日前寫道，若特斯拉在明年仍未能實​​現盈利目標，那蘋果可能會成為最據上風的投資者或買家。但是，Munster 指出，售出特斯拉的這項決定，需要該公司 83% 的股東同意，不包含馬斯克在內，而他認為不太可能會發生。