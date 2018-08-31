〈機器人理財〉別對理財機器人有太多幻想！它很強大 但你更重要

在財富管理市場，目前最熱門的詞彙莫過於應用 AI 的機器人理財服務，由歷史數據資料和演算法所構成的機器人理財，被描繪成對於未來投資的美好想像。但經營台灣 ETF 市場已有 15 年的元大投信總經理劉宗聖直言，不管商品本身勝率或預期報酬率再高，投資人自身具備建置投資組合的能力、做好資產配置，比什麼都更重要。

在未來金融行業發展應用中，AI 是不可或缺的一環。在會計事務、銀行放款智慧合約等方面已逐漸開始看到應用；在投資領域，AI 也以其強大的資料處理與學習能力，在選擇投資組合與波動管理上有所運用。

透過程式演算就能進行客製化投資，使得機器人理財服務成本低廉；加上可以依據自己設定的風險自動調整投資組合，相對適合沒有時間看盤、想把投資這件事簡單化的小資族。

但機器人理財並非投資萬靈丹。劉宗聖分享，觀察歐美投資市場，在投資服務上的專業分工十分明確。從豪富世家需要的全方位財富管理規畫，到一般投資人都能上手的機器人理財，將市場區隔做得相當清楚。機器人理財雖好，但它仍應該是資產配置的其中一部份，而不是全部。

機器人理財很強大，但它少不了人類

當機器人理財最初問世，引起金融行業一陣緊張，難道人類理專全都要失業了？它擁有演算法處理龐大資料的優秀能力，透過資產定價模型 (CAPM) 尋找最優秀的投資組合、用歷史回測評估策略的勝率等，這些資訊對於投資確實重要。但市場不是能百分之百被預測的，演算法再精確也無法計算人心。

人與機器之間，並不是一個零和的棋局。機器人理財服務目前確實為市場帶來價格的競爭，低投資門檻、低手續費、低管理費，都吸引不少人投入。但劉宗聖以投資服務提供方的角度分析，品質敏感與價格敏感的客戶都存在，理財顧問有溫度的服務與機器人理財全然理性的管理，可以滿足不同的客群，從競合到整合，「人機協作」是必然的趨勢。

在此同時，更重要的是，我們不能盲目信任理財機器人。市場人士有言，「保證獲利是不存在的」，理財機器人的天職並不是追求資本利得，而是控制風險程度。怎麼建立投資組合，資產以怎樣的比重配置，這些重要決定，還是必須由投資人自己來做。

授人以魚不如授之以漁

2017 年底，元大投信推出了元大 ETF-AI 智能投資平台，意在協助投資人培養正確觀念。建立對市場的認識、擁有布建投資組合的能力與常識，才不至於完全被市場牽著走，又成了追漲殺跌的傻散戶。

進入平台網站，可以看到羅列了許多市場分析文章、不同投資組合的組建策略，還具備全球重點指數的走勢圖比較工具。但可以發現，ETF-AI 智能投資平台並非以交易為目的，而是希望投資人能有知識性的收獲，長遠來看，可以想見是著眼於經營客戶關係。

劉宗聖說，這個平台名稱裡的「AI」二字，除了有人工智能的含意在，也有「自動化 (Automatic)」、「Interactive(互動式)」的意義在其中，期許將市場資訊用自動化的方式呈現給投資人，也用互動式的方式把趨勢呈現在使用者面前。

元大投信總經理劉宗聖 (攝影：林衍億)

從基金投資的角度觀察，台灣市場一直以來是由「供給面推動」，但劉宗聖希望能打破「發行→銷售→投資者」的單向生態。藉著協助投資人培養對於投資組合的想法與判斷力，最後由投資人社群間的交流，激發投資的動機，形成也具備「需求面拉動」的雙向循環，打破舊有僵固市場，創造新的發展模式。

說回機器人理財，不管訴求是勝率如何高、報酬率如何贏過其他競爭對手，但演算法不可能避開市場的低點；回歸投資的核心，還是應該由投資人本身做好配置、風險分散、時間管理，透過適當的理財工具來降低風險，比一心強求報酬最大化、迷信資本利得來得更重要。