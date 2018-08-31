美股盤後─川普支持對2000億美元中國商品加稅 道瓊收低137點

報導指出，川普總統支持下週即對中國額外 2000 億美元商品提高關稅，美國股市週四下跌，結束了連續四天的漲勢。

華爾街亦觀望美國與加拿大的貿易談判。



道瓊工業平均指數收低 137.65 點或 0.53% 至 25986.92。

Nasdaq 指數收低 21.32 點或 0.26% 至 8088.36。

S&P 500 指數收低 12.91 點或 0.44% 至 2901.13。

費城半導體指數收低 13.21 點或 0.94% 至 1393.17。

彭博社報導，川普告訴官員說，他支持對中國額外 2000 億美元的商品提高關稅。該報導亦指出，川普尚未做最後定奪。白宮則拒絕對此一報導發表談話。

該報導發布後，對貿易敏感的股票，如波音與 Caterpillar，均下跌至盤中低點。波音與 Caterpillar 股價分別下跌 0.9% 與 2%。

分析師說，對額外 2000 億美元的中國商品提高關稅，是 9 月的最大風險。美中貿易關係是市場的變數 。

投資人亦注意美國與加拿大貿易協商。

川普總統指出，加拿大必須在週五前，加入美國與墨西哥的貿易協定。川普說，他有信心兩國之間的協定已近達成。

美國與墨西哥週一宣布了双邊貿易協定，為取代北美自由貿易協定 (NAFTA) 鋪好了路。兩國並為加拿大加入此一協定，敞開大門。

近幾個月，貿易擔憂為股市帶來壓力。投資人評估保護主義貿易政策對全球經濟的可能衝擊。

分析師說，貿易進展對股市屬利多，但投資人仍面臨著風險。美國與其他國家仍有歧異，歐洲與亞洲有許多股市本月下跌，美國股市却大幅上漲。9 月，將有更多交易員結束假期，重返市場，屆時預期股市波動將增加。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數小幅上升至 21.3 萬人，但仍接近數十年低點，顯示勞工市場仍緊俏。美國 7 月個人收入上升 0.3%。