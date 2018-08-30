面對趨嚴的樓市政策，綠地香港反而表示，這是好事？

綠地香港控股有限公司(00337-HK)於8月30日在香港舉辦2018年中期業績發佈會。上半年合同銷售額為153.15億元（人民幣，下同），僅佔公司全年業績銷售目標400億元的38%，這意味著公司還有62%的業績壓力！對此，綠地香港首席運營官侯光軍表示，因為2018年下半年公司的可銷售貨源達380億元，管理層對下半年248億元的業績銷售目標應是有信心的！

據悉，下半年可銷售貨源超過六成將分佈在中國的三個大省：雲南23.0%；江蘇19.3%；廣西18.7%。與之相應的是，2018年上半年153.15億元的合同銷售中，江蘇和廣西均佔據最大比重為26%。再結合下面這張銷售區域分佈表，從中我們不難看出，綠地香港的戰略佈局較為集中在利潤率較高的泛長三角及泛珠三角地區。

自從2013年8月27日借殼登陸港交所以來，綠地香港漸漸脫離了基礎薄弱的盛高置地裝不下綠地這個大平台跨越式發展的困擾。2018年上半年，綠地香港實現收益53.02億元，按年增12%。毛利潤增長至12.48億元，毛利率由21%上升至24%。股東應占純利3.32億元，較去年同期增加46%。每股基本盈利0.11元，同比去年0.07元增加57%。雖然凈負債率較去年的84%又回升至期內104%，但是境外負債率自2015年的79%逐年下降至期內38%。值此上市5週年之際，侯光軍認為，此次中期業績是向股東交出的一份比較滿意的答卷。

說回綠地香港的核心業務——房地產，其有兩點與其他房企很是不相同。一是土地收購的來源方式，2018年上半年，公開市場拿地佔72%，收併購佔28%。對此，董事會秘書雷雨表示，公司「反其道而行之」是根據市場供需變化的形勢，收併購雖有優勢，但有時收購來卻會存在歷史遺留問題，不過話鋒一轉，他又稱，公司下半年有可能會加大合作與收購力度。

二是報告期內公司的土地收購，三線城市佔比高達49%，二線城市佔44%，四線城市7%。在同類大型房企佈局一二線城市的時候，綠地香港上半年沒有在一線城市拿地嗎？侯光軍在業績會上表示，綠地香港的發展策略是佈局有競爭力的二、三、四線城市，在目前限購限貸整體趨嚴的宏觀房產政策調控下，公司不盲目追求單純的賣房。綠地香港主打高品質的房地產項目，包括配套的親子、醫療、養老產品，如天空之城親子家庭遊樂中心，福克斯公館老年專業護理中心，福克斯莊園五星級純養老社區。

面對趨嚴的房地產宏觀調控，綠地香港管理層反而表示，這是好事？侯光軍表示，樓市調控政策帶來了房地產結構變化的影響，使得房企分化，強者更強。綠地香港2018年上半年回款率大於90%，現金流穩定，下半年可售貨源充裕。當前，房地產政策的總基調是「房住不炒」，面對老百姓自住的需求，綠地香港提供高質量、配合全套貼心服務的「走心產品」，塑造品牌價值。侯光軍向記者透露，下半年公司會著力發展也較為看好雲南昆明的項目，「將有很大的發展空間」。

文：夏雨辰

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