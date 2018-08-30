【豐銀投顧】純資金行情！但不是瘋狗浪！

◆盤勢分析

美元指數近日持續偏弱勢，刺激美國股市持續創下波段高點，其中納斯達克指數更是創下歷史高點，道瓊工業指數也在科技權值股的領漲之下持續向年初高點 26616 挺進，但是這波美股強勢能再走出一個大波段嗎？筆者主觀認為難度有點高，原就在於全球的資金減少的趨勢仍然存在，其 FED 雖然在川普干預後，從鷹轉鴿，然而這僅限於在利率政策上，縮表還是在持續的進行中，以 10 年為一個週期來看，利率長期多頭趨勢不變，但為維持經濟不降溫，短線寬鬆也是正常，加上未來美股在減稅利多效應遞減的影響下，流動性恐怕成為未來的隱憂。

台股在連續上漲、摩台指結算過後，預料將回歸基本面，從台灣的領先指標、PMI 採購經理人指數以及訂單 - 客戶存貨的差值來看，全都出現一個共同點─下降的新增訂單數，簡單來說，如果請加 @ozo5468n 未來的消費者終端需求持續增加，則新增訂單數將會持續增加，庫存數量將會維持在一個穩定的區間裡，但現在所呈現的內容卻是庫存雖然持續減少，卻不見新增訂單的增加，顯示廠商對未來的終端需求看法相對保守，而且有相當程度怕庫存太多賣不掉會有跌價的壓力，因此出現觀望的現象，若未來基本面展望相對保守，則更可確定台股是美元走弱的資金行情而非基本面，既然如此，美元指數強弱就會成為影響台股資金行情大小的關鍵！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

