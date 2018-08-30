【華冠投顧】大盤連續三天跳空上漲後拉回！！小鬼準備來當家…小飆股預備備！！！

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：2330 台積電、2448 晶電、6477 安集、6552 易華電、6488 環球晶

美股 NASDAQ 站上 8100 點大關，四大指數連連創高！！大盤控盤者利用 2330 台積電及權值股，讓大盤連續三天跳空開高。今日台積電再創歷史新高，貢獻大盤 39 點，盤中金融權值股 2886 兆豐金、2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金，台塑四寶 1326 台化、1303 南亞、1301 台塑、6505 台塑化，加上 2317 鴻海、3008 大立光轉弱拉回，使大盤迅速回補第三個跳空缺口！！高低震幅達 106 點！！大盤日 K 終止連三紅，成交量 1,122 億！改由 OTC 補漲，OTC 成交量微微放大為 286 億…… 合計上漲家數 632 家，下跌家數 724 家。

跌深反彈慢慢築底反彈

6488 環球晶為 OTC 的權王，今日出現跌深反彈，但未能帶動其他矽晶圓個股如 5483 中美晶、6182 合晶、3707 漢磊等均開高走低。2448 晶電因蘋果秘密拜訪的消息面而跌深反彈。太陽能也跌深反彈，6477 安集（此檔型態較佳）、2406 國碩、3576 新日光、3514 昱晶、3561 昇陽光、3519 綠能等都大漲……PCB 部分拉回，換 5349 先豐補漲……

強勢族群持續創高

繼七月份的《頂級富豪飆股祕笈》主流股：「Teddy Bear」4927 泰鼎 - KY（24.5→→37.75）、9910 豐泰（148→→197.5）波段漲幅驚人後……

八月份新股推出後也持續創高…………8 月 14 日幸運星在《股市幸運星》節目分享追蹤至今的 PCB 領頭羊「金帥帥」2368 金像電再創新高（11→→→→16.5）。8 月 16 日「Only One 電競顯卡之王」2425 承啟（37→→→→51）、「鋰電池國王」6121 新普（198→→229）。隔一個禮拜 8 月 23 日分享追蹤的「COF 之王－一朵花店」6552 易華電（69→→81.1）不懼大盤震盪百點，全數再創新高…… 恭喜大家買到賺到！9 月份新主流即將產生……？？？？幸運星將在《股市幸運星》節目中與大家分享，大家一起輕鬆賺主流…… 文章篇幅有限….…… 歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家明日操作順利！！！

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