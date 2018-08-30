國内創新移動廣告技術行業的領先者——豆盟科技赴港上市了！

保薦人為中信國際建投的豆盟科技在8月29日披露了招股說明書。

據公司招股說明書披露，豆盟科技是最早進入中國快速增長的互動廣告市場參與者之一，按2017年收益計，豆盟科技已成為中國第二大互動廣告公司。公司的市場份額由2017年的7.2%增加至2018年上半年的12.0%，於所有互動廣告平台中排名第二。公司還提供多種形式的非互動廣告服務。豆盟科技的廣告服務當作透過專有廣告平台提供的技術服務以及中介服務而提供予廣告主。

上面我們對豆盟科技的業務簡單梳理和公司所在行業的地位簡單介紹。從公司的介紹可以看出，豆盟科技的規模在行業内挺大，市場份額佔比也比較靠前，但是話說回來，不管公司的規模和市場份額如何，最終是要體現在財務上的。

近三年營收復合增長率為28.3%

下面我們再來看看公司近幾年在財務上取得的成果，截止2015年、2016年及2017年12月31日，豆盟科技的收益總額分别為人民幣1.35億元、人民幣2.0億元及人民幣2.23億元，復合年增長率為28.3%。2018年前三個月收入人民幣為0.74億元，同比去年增長57%（去年同期收入人民幣0.47億元）。2015年、2016年及2017年以及2018年第一季度，實現淨利總額分别為人民幣0.217億元、人民幣0.248億元、人民幣0.342億元及人民幣0.135億元。

（圖片來源：豆盟科技招股說明書）

從公司營收和淨利增速來看，近三年公司的營收和淨利增長較快，尤其是營收三年復合增長率28%，但是淨利潤增速卻不及營收增速，這是因為什麽呢？

財華社仔細查看公司披露的招股書發現， 近三年公司營收增速較快，但其毛利率下滑的也是挺快，具體看2015年、2016年和2017三年毛利分别為27.8%、21.7%和22.4%，這也就可以解釋為什麽近三年公司的淨利潤增速沒有營收增速快了，因為一部分利潤由於毛利的下滑被吃掉了。對於公司毛利的下滑不能不重視，因為一般來說毛利的高低是決定該企業的競爭優勢的，如果持續性下滑很有可能是行業競爭加大是公司逐漸喪失在行業内的定價權。

（圖片來源：豆盟科技招股說明書）

以上是我們分别對於豆盟科技的業務和財務中重點項目分析，接下來我們看看公司所處的行業面臨哪些風險?

移動廣告行業技術變化較快

豆盟科技所處的移動廣告行業發展快速及變化迅速。公司未來能否使盈利繼續保持增長，將取決於不斷創新及發展的能力，以滿足不斷變化的營銷需求，併應對移動廣告行業的技術進步及新市場趨勢。2015年及2016年，非互動廣告的市場不同程度下跌。公司在開發新業務之前，維持盈利主要是作為中介提供互動廣告服務，而於2017年該方面的歡迎度更快速上升。公司在2017年戰略性地將業務重心轉移至互動廣告業務，因此，公司的整體收益及利潤自2016年至2017年有所增加。然而，在未來公司沒法保證可以及時識别及回應該等新趨勢。推出新移動廣告服務受到風險及不確定因素的影響。未預期的技術、運作或其他問題可能會延遲或阻止公司推出新移動廣告服務。

此外，公司就算推出新移動廣告服務，但無法保證可以獲得廣泛市場認可。如公司未能跟上不斷變化的技術及為現有客戶及潛在客戶推出成功且廣為接受的移動廣告服務，或未能改善及提高公司的產品及服務的功能及表現，則可能會失去客戶及競爭地位，而創造收入及增長的能力可能會受到不利影響。任何該等事件均可能對公司的業務、經營業績及前景造成重大不利影響。

綜上所述，豆盟科技近三年營收和淨利均保持較快增長，但其所處的行業變化較快，對於公司自身要求較高，比如這兩年毛利的下滑，就是由於公司業務轉型所緻。所以，未來公司能否繼續維持現有的增速，對於把握行業的新技術及新市場趨勢是關鍵。

作者：鄭鵬超

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