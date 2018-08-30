海爾電器：銷售勢頭強勁，業績增長不是問題

海爾集團創業於1984年，成長在改革開放的時代浪潮中。經過32個春秋發展，海爾集團成長為全球知名白色家電品牌，旗下的產品早已銷往全球160多個國家。海爾集團的集團品牌就有海爾電器、卡薩帝、統帥、斐雪派克、AQUA等。而唯我們所熟知的就已上市的海爾電器（01169—HK）了，自從1997年在港上市時的196.7億港元市值，發展到至今的600億市值的家電企業，實屬不易。其業務能力的提升與業績的穩增長，也是海爾電器發展壯大的主要原因之一。

8月29日晚，海爾電器發佈2018年上半年業績報。業績報顯示，上半年海爾電器總營收實現423.15億人民幣（以下單位同上），較同期增長18.1%。其中，淨利潤實現收入18.29億，較同期增長15.8%；占股東淨利潤為16.68億，較同期增長23.7%。

四大主營業務，出現雙位數增長

從半年報獲知，海爾電器四大主營業務，較同期都出不同程度的上漲。其中，洗衣機業務上半年實現營收93.09億，較同期增長20.0%；熱水器業務實現收入為32.82億，較同期增長21.9%；管道服務業務實現收入為342.65億，較同期增長17.4%；物流業務實現收入為46.46億，較同期增長15.4%。

洗衣機業務，作為海爾電器傳統優勢業務，今年上半年銷售收入占了總收入（合併抵消前）的18%，利潤的40%。近期，據市場權威調查機構發佈2018年上半年洗衣機行業數據，海爾電器市場份額為33.2%，高居行業第一；第2名和第3名品牌份額分別為18.3%和12.3%，海爾洗衣機市場份額比兩者之和還多2.6%。可謂是洗衣機行業海爾電器一家獨大。而洗衣機業務上半年實現20%的增長，其中，滾筒洗衣機銷售額占洗衣機業務總收入的71.76%。上半年洗衣機容量10公斤及級別以上的產品銷售額增長128.89%，占洗衣機營收的33.17%。

洗衣機業務取得如此佳績，要得益於洗衣機業務上半年行銷策略的轉變與新產品的推出。一方面，將過去明星產品進行全方位的升級，特別是針對市場的需求，對旗下高端品牌卡薩帝洗衣機進行的轉型升級，通過容量的提升，產品科技技術運用進行創新，推出新一代的卡薩帝洗衣機。最終，卡薩帝洗衣機在期內實現銷售額同比增長約60%；另一方面，海爾電器行銷策略進行了轉變，推行場景化和社群化行銷，將銷售網點成為客戶的觸點。通過場景化經驗的創新，直觀的讓用戶瞭解新產品的特性的同時進行現場試驗；再借助新的網路媒介進行推廣產品，從而向潛在用戶進行產品的體驗傳播，擴大海爾洗衣機的影響力的同時用戶和社群宣傳也起到了不少作用。

圖片來源：海爾電器2018年上半年業績報

熱水器業務，也是海爾電器傳統優勢業務，其上半年銷售額占總營收的6%，利潤的19%。據市場權威調查機構發佈2018年上半年洗衣機行業數據，海爾熱水器市場份額佔有率為9.34%，並首次入選行業前五名，較同期增長1.48%；其中，海爾太陽能熱水器占太陽能熱水器市場份額的31.62%，且零售額占市場份額的29.57%；這兩項都是業內第一。本期海爾熱水器業績的雙位數增長，要得益於海爾熱水器在關注產品的同時也注重生態圈的建設，聯合多家衛浴行業品牌及浴室智能硬體產品供應商，在浴室空間內搭建智慧物聯方案。在經銷管道中推進熱水器的銷售及服務一體化，不僅銷售熱水器，還提供基於戶型的水生態設計和整體解決方案，形成設計、安裝、調試的全能服務。

管道服務業務，主要由海爾電器產品的線上銷售業務、線下門店分銷業務和全管道業務組成的。其上半年銷售收入占總營收的67%，利潤的30%。其中，線下收入為245.1億元，較同期增長15%，占管道服務業務總營收的72%；線上收入為84.36億元，較同期增長約35% ，占管道服務總營收的25%。管道服務業務的業績增長，得益於上半年海爾電器借力電商平台跨界行銷、管道下沉及新零售，提升了與線下的交互銷售；再加上對線下庫存的嚴格管控，普及使用管理系統鉅賈匯，經銷商實現了全流程100%線上訂單，從而極大提升了運營效率。

物流服務業務，以日日順物流平台為代表，是海爾電器四大主營業務發展最為迅猛的主營業務之一，上半年業務收入為46.46億，較同期增長15.4%。其中線上家居業務實現了25.4%的增長。物流服務業務業績的增長，要得益於海爾電器深化與電商平台的合作，單單在天貓網商交易平台，訂單就較同期增長50%以上；與此同時加快對大件家居市場的開拓，上半年物流家居收入就增長了11%。借助與電商的合作與對大家居市場開拓，造就了本期物流服務業績的雙位數增長主要推動力。

消費升級大背景下，白色家電未來可期

2017—2020年節能家電市場行情監測及投資可行性研究報告表明，從國內市場看，“十一五”、“十二五”期間，我國家電工業既經歷了全球經濟快速增長帶來的國內外市場需求旺盛的繁榮發展時期，也經歷了金融危機對行業發展的巨大衝擊。得益於我國經濟強勁增長的大環境以及“家電節能補貼”、“家電以舊換新”、“家電下鄉”等多項拉動內需政策的有力支持，我國家電工業實現了快速、穩步的增長，在全球家電行業的地位持續提升。目前，我國家電工業的生產規模已居世界首位，是具有較強國際競爭力的產業之一。國家統計局統計數據顯示，近年來我國家用電器行業持續穩定增長，2010年我國家用電器製造業實現銷售收入8,469.78億元，2015年達到14,083.90億元，年複合增長率為10.71%。2017年達到1.51萬億元。隨著國內消費升級的影響，消費者對智能化、舒適化的訴求增強，外加二胎生育政策的刺激，“四口之家”趨勢明現，進而拉動了家電行業的需求，推動了對安全、大容量、智能化等電器產品需求。而作為洗衣機與熱水器國內龍頭企業，借助政策利好與消費升級的大背景，業績也會隨著市場需求的增加而增長。

綜上所述，海爾電器2018年上半年業績報的業績是比較不錯的，業績增長要得益於四大主營業務銷售額出現雙位數的增長的同時在消費升級大背景下，海爾電器上半年利用線上管道強大的數據分析功能精准的描繪目標客戶畫像，同時利用線下實體門店提供必不可少的感受體驗，新零售模式在擴大了客戶觸點的同時提升了客戶體驗，從而達到銷售目的戰略部署也是功不可沒。

文：沈少鴻

編：黎璐璐

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