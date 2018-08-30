中國發改委：西部大開發已投資3.75兆元基礎建設

中國國家發展改革委 30 日指出，自 2012 年底，中國「 西部大開發」已批准 152 個基礎設施專案，總價值達人民幣 3.75 兆元 (5493.9 億美元)。

中國近年來一直大力投資西部交通基礎設施，以促進發展、減輕貧困，將西部地區更加融入經濟發展之內。

中國國家發展改革委西部開發司巡視員肖渭明表示， 西部大開發已經完成 52 個重大項目，其餘 100 個項目將於 2023 年完成。這些項目包括 12 個新機場，以及鐵路及公路，總成本為人民幣 1624 億元。

肖渭明指出，2013 年到 2017 年，西部地區生產總值從人民幣 12.7 兆元增加到 17.1 兆元，年均增長 8.8%，佔全國的比重從 19.8% 提高到 20%。

他說，西部地區的經濟增長在今年上半年放緩，主要是由於固定資產投資下降。

肖渭明表示，下一階段將從三方面做為今年及之後的工作。

一是進一步營造更具競爭力的「軟環境」，提高西部地區自我發展能力。其次，是結合優化經濟結構和擴大內需兩者，促進提升西部產業競爭力。此外，將堅持以人民為中心的發展思想，盡力而為、量力而行，促進西部地區民生不斷改善。

肖渭明指出，西部地區發展還需要加強與中亞或東南亞鄰國的經濟聯繫，努力減輕對重工業的依賴。