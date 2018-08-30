【大行報告】耀才證券：恒指續守50天線之上 美團點評獲予7400億港元估值

耀才證券陳偉聰發表報告指，美股週三收高，由科技板塊帶動納指與標普500指數連續第四日創歷史新高，美加恢復貿易談判以及美國第二季度GDP增速創4年新高等消息，刺激投資者情緒推動股市走高，道指升60.55點，收報26,124.57點，標普500指數升16.52點，收報2,914.04點，納指升79.65點，收報8,109.69點。

美國第二季度實際GDP年環比修正值為4.2%，超出預期，預期為4%，資料表明美國經濟成長略強於預期，錄得2014年第三季度近四年來最佳表現，因企業增加軟體支出且進口下滑，美國進口石油出現減少。

港股方面，昨日期指結算日前夕，恒指小幅高開後反復向上，唯北水走資趨勢未變拖累港股通本月暫錄歷來最多走資，騰訊成主要抛售對像，整月累計錄得近151億元淨賣盤。另外，第二隻在港上市的同股不同權新股美團點評，暫定於9月7日至12日公開招股，有券商給予點評最高達7400億港元的估值，相當於其明年預測PE的184.5倍，貴絕一眾新經濟企業。

從技術上看，恒指續守於50天線之上，暫以8月9日高位28,728為初步阻力，若果能突破此阻力後再上試29,000關，如恒指受阻回落則以28,000關為初步支持位，再跌破則退守20日線的27900點。

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