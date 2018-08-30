美律營運好轉 Q3營收將大成長 外資升評加持 盤中股價紅盤以上

蘋果即將於 9 月發表新機，近期蘋果概念股成為盤中資金追逐標的，其中美律 (2439) 第三季營運將明顯好轉，美律總裁黃朝豊日前表示，第三季營收將會有爆發性成長，而各產品線都將顯現動能，毛利將回溫，娛樂性產品是成長動力。而美律 7 月營收 29.19 億元，月增 12.7%，年增 85%，創今年新高；累計前 7 月營收 139.9 億元，年增 22.1%；隨著 8 月營收即將公布，法人預期 8 月營收有機會持續創今年新高，帶動美律股價走揚，維持紅盤以上；而日系外資日前也看好美律營收及毛利可望雙升，將評等調高至「買進」，目標價調高至 182 元。



美律第二季轉虧為盈，黃朝豊日前表示，整體營收會有爆發性成長，主要是娛樂產品提前為年底聖誕節旺季鋪貨，而娛樂性產品第三季可望重回營運巔峰時期的規模，出貨成長上看 50%，稼動率上升將使得成本下降，有利毛利率回溫。第三季營收成長主要動力來自娛樂性產品。至於揚聲器部分，黃朝豊指出，第三季預計出貨成長 50%，但整體成長規模不如娛樂產品大。



此外，日系外資日前強調，美律頭戴式耳機出貨佳，加上蘋果新 iPhone 市占可望提高等雙重利多下，未來 12 個月營運將成長力道，將評等調高至「買進」，目標價至 182 元。