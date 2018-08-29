〈金融帳不斷流出〉楊金龍提善用淨流出資金五大優勢 外資流入反而有其疑慮

對於市場憂心台灣金融帳連續 32 個季度流出，在全球僅次瑞士 34 季和新加坡 33 季，台灣央行總裁楊金龍今 (29) 日指出，善用淨流出的資金，其實對台灣經濟金融具正面助益，並強調，外資流入並不見得有利國內經濟金融長期穩定，反而應鼓勵增加國內投資、擴大內需。

楊金龍強調，資金淨流出對台灣經濟金融面有其助益，他歸納 5 大面向，包括 (1) 國人對外投資獲取合理的投資報酬，可提高國人的可支配所得；(2) 企業藉由對外直接投資，取得關鍵技術、提高競爭力，可確保在全球價值鏈的關鍵地位。

(3) 充裕的國外資產可提供國內金融業者發展財富管理的基礎；(4) 台灣不是 IMF 的會員國，須獨自因應國際金融衝擊，而足夠的對外淨債權，是外部衝擊的緩衝器，有助緩和國際資金快速進出的風險。

(5) 足夠的對外淨債權是國際信評機構給予台灣較高主權評比的主因之一，可使本國企業對外籌資取得較低的融通利率。

楊金龍進一步以近期土耳其里拉危機為例指出，土耳其通貨膨脹率高，政府財政入不敷出，經常帳長期逆差，須藉由國外資金淨流入 (外債高築) 支應其經濟高成長，也因此，當對外政經衝突和美國雙率走升，外資資金快速反轉外流，造成土耳其資產價格重挫和貨幣里拉劇貶，不利經濟金融穩定。

而 1997 年亞洲金融危機由泰國引起，也是因泰國當時借入大量短期外幣資金支應經常帳逆差，以支撐國內經濟成長，在資產泡沫破滅後，外資大量反向匯出，導致金融危機蔓延。

彭博資訊檢視當前主要新興市場國家經濟脆弱度，南韓和台灣則因擁有經常帳順差、較少的外債、政府治理良好和低通膨，經濟金融相對穩健。

不過，楊金龍再次呼籲，目前台灣出口產品及市場均高度集中，容易受單一特定產業或國家的景氣影響，因此，採行「外需」、「內需」並重的雙引擎策略，擴大內需、增加國內投資，可降低超額儲蓄和資金淨流出。