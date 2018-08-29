壞賬處理進入尾端的農業銀行，淨利能否實現雙位數增長？

這幾天銀行業的半年報陸陸續續的披露出來，國有四大行中已經披露的三家淨利潤增速、淨息差和不良貸款率等關鍵指標都持續好轉。整體看，從銀行業已經公佈的數據看，上半年銀行業的經營狀況有所分化，一些股份製銀行的資產質量還在繼續反復，但個别優秀的股份製銀行和國有大行的資產質量持續性好轉。

今天我們重點來看看昨天晚間農業銀行（601288-CN;01288-HK）披露的上半年業績報告，上半年公司營收和淨利增速進一步加快，資產質量持續性改善，核心資本充足率再次提高，總體看農行交給投資者的這份半年報可圈可點。

下面我們具體看看農業銀行半年報中的重點項目，首先還是先看公司的營業收入和淨利潤，上半年農行實現營業收入3063億元人民幣，同比增長10.25%（一季度同比增長5.19%），其中淨利息收入2338.3億元，同比增10.7%，實現淨利息收入同比增加225.10億元，其中規模增長引起淨利息收入增加114.68億元，利率變動導緻淨利息收入增加110.42億元，非息淨收入同比增長10.4%；歸屬於母公司股東的淨利潤1158億元人民幣，同比增長6.63%（一季度同比增長5.43%）；淨息差為2.35%，去年同期為2.24%，同比上升0.11個百分點。

（圖片來源：農業銀行2018半年報）

以上數據我們可以看出，上半年農業銀行的營業收入和淨利潤增速在二季度明顯加快，一季度公司的營收和淨利潤都保持5%上下增長，半年報營收卻已經是兩位數增長，這就可以測算出上半年二季度公司的營收增速突飛猛進（二季度營收增速15%以上）。農行半年度可以交出這樣的成績，一方面得益於公司資產規模的增長貢獻的利潤；另一方面得益於農行對於貸款定價管理，優化信貸資產結構，貸款平均收益率有所提升，進一步優化資產定價能力提高息差，增加了營收和利潤。

整體看，農行上半年資產和負債端定價能力進一步提高，尤其是低息吸儲能力，這是股份製銀行不能比擬的。

接下來我們再看看影響公司利潤的壞賬和撥備變化情況，上半年農行不良貸款率1.62%,較上年末下降0.19個百分點，2017年末為1.81%；不良貸款餘額 1858.95 億元，較上年末減少81.37億元，2017年末為1940.32億元；上半年共核銷396億，較去年同期多核銷112億。不良貸款的蓄水池關註類貸款餘額 3552.66 億元，較上年末增加44.51億元；關註類貸款佔比3.10%，較上年末下降0.17個百分點。逾期90天内的貸款佔比由2017年末的0.8%下降至0.6%。上半年新增撥備計提1406億，較去年同期多提275億左右，撥備覆蓋率為248%，比年初上漲40個百分點，年初為208%。

（圖片來源：農業銀行2018半年報）

以上數據可以看出，上半年農行資產質量進一步好轉，不良貸款額度和不良貸款率都進一步下降，公司也在加大壞賬的處理力度，逾期90天内的貸款佔比也在下降，進一步暴露風險，加速處理壞賬。另外，公司的撥備覆蓋率進一步大幅上升，使公司未來在寒冬有了厚厚的“棉被”。

最後我們來看看農行的核心一級資本充足率，截至2018年6月30日農行的核心一級資本充足率11.19%，2017年末為10.63%，上漲0.56個百分點，去年農行經過增發之後，公司資本充足率近三年基本不用在考慮融資。

（圖片來源：農業銀行2018半年報）

綜上所述，上半年農行的營收、淨利和資產質量都在改善，尤其是資產質量，經過加速處理和暴露不良資產、提高撥備之後，未來隨著不良資產的處理進入尾端，公司利潤增長或許會有所提升。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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