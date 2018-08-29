從P2P到P2B 網路融資平台新選擇

【台北訊】台灣近年來出現多家網路借貸平台，主要皆以「P2P（Peer to Peer）」為主，即投資方與借貸方皆為個人，但除了 P2P 模式之外，近年來「P2B（Peer to Business）」的網路借貸平台也急起直追，英美兩國的發展尤為快速成熟，英國政府甚至透過國有銀行，以投資人角色直接投入一億英鎊到 P2B 網路借貸平台上，供申貸人借款融資，做為扶植中小企業發展的具體措施之一。

網路融資媒合平台在國外發展已有十餘年，但台灣直至近幾年才陸續有較具規模的網路融資媒合平台出現，主要仍以「P2P」借貸模式居多，至於申貸方為公司企業的「P2B」網路融資借貸模式，台灣至今還在發展初期。台灣一百四十萬家企業中，中小企業數佔比超過九成以上，中小企業常有短期資金周轉需求，但向傳統金融機構貸款的核貸機率卻不高，而網路融資媒合平台的出現，或許可以滿足中小企業長期以來對短期資金融資周轉的高度需求。

相較於 P2P 的網路融資模式，投資人把錢借給公司行號的 P2B 模式有一些獨特優勢，由於申貸人的資金用途不是為了消費，而是為了企業發展或公司營運，因此取得的借款有機會賺取更多資金。對投資人來說，借貸人若是依法設立、正常營運的企業，同時又有適當的貸後監控機制，就能讓投資風險可以得到比較有效的控制。

網路融資媒合平台提供手上有閒置資金的投資人，得以直接與有融資需求卻不易在傳統金融機構中取得資金的借款人，在網路平台上交流，讓各自的資金運用需求得以被滿足。由於多數網路借貸平台的角色在於提供資訊交流，主要收入為手續費或服務費，而非如同銀行賺取利差，因此投資人可以享有更好的投資報酬率，借款人只要資格符合，臨時需要資金也不致求助無門，還可以大幅節省申請借貸的時間，對投資與申貸雙方而言，網路融資都是更為靈活方便，效率更好的資金運用調度選擇。

以英國 Funding Circle 為例，英國及歐盟政府甚至直接把政府扶持中小企業的預算投入 Funding Circle 平台，以投資人角色直接幫助中小企業，足見只要管理得當，正派經營有成的 P2B 網路融資媒合平台，除了能夠讓投資人的資金發揮更大的效益，讓有短期融資周轉需求的中小企業得到即時的協助，也能夠對國家輔導中小企業發展、鼓勵企業創新等政策方向得到支持。

今年 7 月，「關網資訊」成立台灣第一個 P2B 網路融資媒合平台——「P2B 好企貸」（www.p2b.com.tw）。「關網資訊」長期提供各型企業電子發票相關服務，體察中小微型企業對於短期融資、資金週轉的高度需求，評估「關網資訊」本身的能力與優勢，同時參考國外發展現況與成功案例後，特別聘請金融（徵信授信及帳務）、資訊科技、網路服務、電子商務等不同領域之專業人員組成團隊，以現有電子發票平台客戶為基礎，發展 P2B 線上融資媒合平台服務，希望能為台灣中小微型企業以及台灣的投資人，找到更符合雙方需求、公開透明、靈活彈性、可靠進步的理想投資申貸新選擇。更多詳情請上「P2B 好企貸」官網查詢 <www.p2b.com.tw>。