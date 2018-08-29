中國糧油控股(00606-HK)上半年少賺29.08% 每股派息3.6港元

中國糧油控股(00606-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入為483.2億港元，同比增長23.83%，歸屬於公司權益持有人的期間利潤為7.51億港元，同比下降29.08%，每股基本盈利14.3港仙，宣派中期股息每股3.6港仙。

由於2017年12月27日完成出售生化及生物燃料業務影響，該公司期内整體歸屬於權益持有人應佔利潤由2017年同期的10.590億港元同比減少。然而，期内持續經營業務綜合營業規模及毛利空間持續進步，產品總銷量達到1067.3萬公噸，錄得收入483.202億港元，同比增長23.8%。歸屬於該公司權益持有人應佔利潤較去年同期持續經營業務利潤顯著增長60.3%至7.51億港元。

2018年上半年，油籽加工業務整體銷售油籽粕和植物油銷量分别為451.1萬公噸以及243.6萬公噸，同比高位分别進一步增長23.2%和34.1%。收入同比增長35.0%至332.242億港元。毛利率 7.2%，貢獻經營溢利6.440億港元，同比增長48.9%。

期内，該公司大米品牌及出口業務均保持良好增長勢頭，產品總銷量同比增加20.0%至155.9萬公噸，實現收入74.383億港元，同比增長18.4%。銷量持續提升拉動產能利用率達至歷史高位，實現毛利率15.6%，貢獻經營溢利3.949億港元，同比增加42.4%。

小麥加工業務實現面粉銷量131.1萬公噸，在同期高水平基礎上進一步增加18.2%，支撐產能利用率繼續保持高位;幹面銷量7.0萬公噸，同比增長32.5%。實現收入59.714億港元，毛利率為9.3%，經營溢利同比增長49.8%至1.040億港元。

麥芽產品銷量達36.4萬公噸，同比增加2.2%。營業規模保持在較高水平，實現收入12.894億港元。

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