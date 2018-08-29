【華冠投顧】盤中解析：台積電再發威 台股續攻

劉彥良 分析師

格羅方德退出競爭半導體高階製程，外資一片看好 2330 台積電，不僅昨日大舉買超 1.7 萬張，歐系外資更將目標價一口氣提高至 302 元，推升權王今天繼續大漲 7.5 元或 3%，幾乎囊括加權指數所有漲點。目前加權指數已來到 11270 以來的下降壓力線，指數約在 11050~11080 間進行狹幅震盪。

被動元件在化解完短線賣壓後今天重新止穩，指標股 2327 國巨昨開高走低但外資和投信站買方且融資續減，籌碼流向持續有利反彈。

比特幣重回 7000 元附近，今天 6105 撼訊、5386 青雲、2399 映泰攻上漲停，也代表盤面上還是缺乏強勢主流，多以跌深反彈為主，研判今天又是隔日沖主力進場作價，提醒有搶反彈的投資朋友明天開高要見好就收。

至於長多型態股方面，今天也有不少個股改寫波段新高，包括 2368 金像電、2425 承啟、4725 信昌化、5340 建榮等，其中後兩檔剛越過前頸線為技術面上突破轉強，投資朋友可留意後續的股價表現。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組





服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg