台股盤前—台積電續強成站穩萬一關鍵 上方賣壓仍重有待突破

昨 (28) 日台股在外資歸隊之下，量能略有回溫，盤中一度重返萬一，終場上漲 87.34 點，收在 10989.55 點，成交量 1276.65 億元。隨美國消費者信心衝上近 18 年高，帶動美股續創新高，加上台積電在在格芯退出暫緩 7 奈米製程下，穩坐晶圓代工龍頭寶座，今能否續強成為撐盤主力，並吸引外資資金繼續回流電子股，帶動台股重返萬一成焦點。

美國消費者信心衝上近 18 年高，加上美國與墨西哥針對重新協商北美自貿協定（NAFTA）達成共識，將簽署新協定取代 NAFTA，預料加拿大也將加入協議，淡化美國與多國同時開打貿易戰的疑慮，帶動那斯達克、標普 500 指數連續第 3 個交易日刷新歷史新高紀錄。

台股方面，在全球晶圓代工二哥格芯（Globalfoundries）宣布無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程，將有利台積電穩固在 7 奈米、甚至 3 奈米領先地位，外資昨天買超 17316 張，今日能否續強，引領台股站穩萬一關卡也成焦點。

此外，中裕新藥公告，用於治療愛滋病的新藥 Trogarzo 正式申請歐洲藥證，加上浩鼎案昨日進入一審結辯，市場指出，若浩鼎與中研院前院長翁啟惠貪汙案一審獲判無罪，生技族群在基本面的加持下，可望吸引資金回流，迎來轉機。

不過近來南部大雨長達二周，影響各家鋼廠出貨進度，中鋼、中鴻、盛餘、世全等出貨遞延，8 月營收恐受到影響，將遞延至 9 月認列，加上資金重回電子族群之下，類股表現也值得關注。

不過法人指出，雖台股本週量能有回溫趨勢，不過上方套牢賣壓仍重，加上美中貿易戰的疑慮仍在，短線內應該 11000 點至 11200 點短線震盪。