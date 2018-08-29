李嘉誠將財產注入家族信託 百億股份贈兒孫

據港交所最新權益資料顯示，長和係創辦人李嘉誠於8月23日(上週四)透過受控製公司持有的約6595.15萬股長和(00001-HK)及約1.3144億股長實(01113-HK)股份分别以每股均價90元及55.8港元轉讓予李嘉誠家族信託，上述兩批股份目前市值分别約59.36億及逾73.34億元，合共約133億元，交易不涉現金。

李嘉誠為家族信託的財產授予人，而信託的可能受益人為長和係主席李澤鉅及其妻子和子女，以及李嘉誠次子李澤楷。交易完成後，李嘉誠整體在長和及長實的持股權不變，仍為30.09%及32.06%，而李澤鉅在長和的持股就由28.44%增至30.15%，在長實持股則由28.57%增至32.12%。

截止昨日收盤，長和收報89.55元，微升0.17%;長實則報56.7元，漲0.8%。

據接近李嘉誠消息人士稱，李嘉誠將財產注入信託，以父親的角度來看，是正常將資產傳承予兒女及孫兒的做法，資產未來可依據信託進行分配。

由於李嘉誠隻是直接將持有的股份註入其名下的信託基金，故其在長和及長實的權益未有任何變動，而信託基金在長和及長實的持股，則分别升至26%及27.13%。

根據長和及長實年報資料，李嘉誠及李澤钜分别持有家族信託股的控股公司Li KaShing Unity Holdings 三分之一及三分之二股權，其中李嘉誠為信託的財產授予人，而可能受益人則包括基金的可能受益人包括長和係主席、其長子李澤钜與妻子和子女，及次子李澤楷。因此今次李嘉誠將個人名下股份轉入家族信託，變相是將股份權益轉讓予俱屬信託受益人的兩名兒子。

由於此次信託持股增加，李澤钜在長和及長實的持股量亦相應提高，分别增至30.15%及32.12%，加上其私人及妻兒合共持有近320 萬股，故持股量比父親李嘉誠略多。至於長實方面，李澤鉅應佔股權則由原來的28.4%，增至完成股份轉讓後的32.12%。

據早前公開資料顯示，現年90歲的李嘉誠在個人財產的安排一事上早有部署，2012年便率先披露自己對兩子的安排。今年5月長和及長實舉行股東週年大會後，李嘉誠便正式退休，由李澤钜接掌其總值萬億元的長和係上市王國。6月底李嘉誠再將自己在汕頭大學名譽主席的職務，交棒予李澤楷。

李嘉誠在退休前曾多次提及退休安排，指長子李澤钜主力打理長和係生意，次子李澤楷則讓其獨立發展;目前李澤楷已建立盈科集團，從事電訊、媒體、金融及地產生意。李嘉誠今次轉讓手上長和係的大部分直接持股，亦可配合他減少在長和係的直接參與，集中在他比喻為「第三個兒子」的李嘉誠基金會參與更多事務。

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