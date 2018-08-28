港股微升80點U+A0 綠城中國下滑6.8%

8月28日，港股跟隨外圍高開逾259點後，很快於早上9時35分左右升至全日高位28579.64點，升308.37點；隨後表現回軟，於下午更曾一度轉升為低，至14:27左右跌至全日低位28234.53點，倒跌36.74點；全日波幅345.11點。恒生指數收市報28351點，升80點或0.28%。成交金額905億港元。

國企指數收市報11097.59點，升48.46點或0.44%。

8月恒生指數期貨於下午15時56分報28290點，升38點；未平倉數量近9.9萬張。

9月恒生指數期貨報28217點，升36點，未平倉數量近5萬張。

受美國與墨西哥達成雙邊貿易協議的消息帶動，美股三大指數向好，納指更升穿8000點關口。

惟港匯持續弱勢，中午更再次觸及7.85的弱方兌換保證水平。金管局在紐約市場交易時段，再承接27.95億港元沽盤，令本周三(29日)本港銀行體系結餘減至約841.8億港元。金管局一日內兩度買入港元，兩次合共承接67.2億港元。而滬指止三連升，收市微跌2點。

股王騰訊連續2天上升，收市報365.4港元，升4.4港元或1.2%%。外電報導，騰訊傳斥資4億美元成美團基石投資者，

港交所(00388-HK)交投活躍，為第4大成交額股只，達21.66億港元。收市報230.2港元，升4.2港元或1.9%，連升兩天。摩根士丹利調升港交所評級至超配，目標價維持290港元。另外，香港交易所自8月24日起，獲台灣金融監督管理會證券期貨局將港交所的美元黃金期貨納入認可名單，台灣期貨經紀商可以參與買賣有關產品。

另外，亦有多只活躍交投股份股價顯著下滑。綠城中國(03900-HK)收市報7.8港元，跌0.57港元或6.8%，跌至逾一年低位。雖然綠城中期業績盈利增長90%，昨日股價曾升2.7%；惟瑞信發表報告，降低其目標價，由10.2港元降至10.2港元，原因是綠城競爭優勢較少，經營環境亦趨緊。

碧桂園(02007-HK)收市報11.74港元，跌0.4港元或3.3%，跌至近一年低位。路透及英國《金融時報》引述馬來西亞總理馬哈蒂爾出席一個活動時稱，不會允許外國人購買森林城市項目的住宅，政府也不會發放簽證讓外國買家前往居住。

中國恒大(03333-HK) 收市報29.15港元，跌0.55港元或1.8%。中國恒大即將於收市後公佈業績，而自8月初開始，中國恒大股價已顯著發力，至今累計升幅近45%。。中金認為，隨著恒大獲利能力持續提升，未來分紅回報率還將每年穩步提升。預計 2018 年及 2019 年年度股息將達每股港幣 2.33 元與 2.95 元，相當於 9.5% 與 12% 的分紅回報率。

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