【華冠投顧】台積電，大立光帶領台股反攻1萬1，被動元件與矽晶圓拖累，得而復失!

台北股市今日在電子股台積電 (2330) 與大立光 (3008) 的帶領下，指數跳空開高，震盪走高，盤中一度攻上 1 萬 1，終場漲幅收斂上漲 87 點，以 10989 點作收，成交量放大至 1279 億元，價漲量增格局。

美股走高，那斯達克在創高，激勵台股今日開高，電子股占大盤比重達 73.3%，重回主流，並由台積電、大立光帶領，盤中指數一度站上萬一關卡，可惜昨日最強族群被動元件及矽晶圓等未能續強，反而拖累台股，致使 1 萬 1 得而復失。華新科 (2492)，蜜望實(8043)，奇力新(2456)，國巨(2327)，禾伸堂(3026)，大毅(2478) 等股價開高走低翻黑作收。矽晶圓族群，合晶 (6182)，嘉晶(3016)，台勝科(3532)，環球晶(6488)，中美晶以及漢磊(3707) 等股價均收黑 ，建議區間操作。

台股在法人力挺下，延續昨日漲勢，1 萬 1 雖得而復失，指數今已回補 8/23 跳空向下空方缺口，同時也站回所有均線之上，多頭確立，不過今日已進入前波高檔套牢區，震盪或拉回難免，這反而是找買點的好機會!

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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