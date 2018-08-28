滬深兩市股指午後小幅震蕩上揚 週期股集體走高

8月28日，滬深兩市維持窄幅震蕩態勢，午後，滬指、深成指、創業板指小幅上揚。截止發稿，滬指漲0.01%報2780.94點，成交935億元，深成指漲0.02%報8730.27點，成交1242億元;創業板指跌0.17%報1490.91點，成交額378億元。

板塊方面，有色、煤炭、鋼鐵、化工等週期板塊集體上揚。個股方面，神火股份大漲逾8%，羅平鋅電漲用逾7%，常寶股份漲逾6%。

中銀國際認為，目前市場已經處在底部區域，往下空間有限。與此同時，流動性以及基本面正在向樂觀方向演變，積極因素在不斷累積。配置方面，金融、地產板塊依然是市場的中流砥柱，週期和成長股的彈性或更好。

銀河證券表示，受海外不確定因素等影響，近期市場仍將處於震蕩磨底階段，建議關註醫藥、煤炭、石化等行業機會。

國信證券表示，隨著影響市場運行的部分因素開始反轉，目前市場處於向上反攻的重要時刻。建議積極關註金融、地產、建築等此前受外部因素壓製的超跌板塊，以及鋼鐵、煤炭等週期性板塊。

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