【異動股】上海自貿概念股走強 暢聯股份(603648-CN)盤中漲停

今早，上海自貿概念股走強，截止發稿，暢聯股份(603648-CN)盤中一度漲停，現漲8.23%報14.59元，飛樂音響(600651-CN)漲6.01%報4.06元，上海物貿(600822-CN)漲4.29%報10.21元，上海雅仕(603329-CN)漲3.31%報22.15元，華貿物流(603128-CN)、長江投資(600119-CN)、上海三毛(600689-CN)等上漲近2%。

今年11月5日至10日，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉行。作為2018年中國“四大主場外交”的壓軸之作，中國國際進口博覽會以引消費、促發展、優保障的擔當，以支持貿易自由化、主動向世界開放市場的重大舉措，將為各方進入中國市場搭建新的平台。昨日下午，在國新辦舉行的新聞發佈會上商務部副部長錢克明介紹“一帶一路”倡議提出五年來商務部取得的顯著成效時表示，我們積極籌辦首屆上海中國國際進口博覽會，目前招展工作已順利完成，138個國家和地區、3個國際組織、2800多家企業確認參展。

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