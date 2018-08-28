港股半日收市升68點U+A0 港交所升2.5%

8月28日，港股跟隨外圍高開逾259點後，很快於早上9時35分左右升至半日高位28579.64點，升308.37點；隨後表現回軟，於早上11點左右收窄至只有21.89點。中午12時半日收市報28340.2點，升68.93點或0.24%；成交金額546.3億港元。

國企指數半日收市報11076.46點，升27.33點或0.25%。

受美國與墨西哥達成雙邊貿易協議的消息帶動，美股三大指數向好，納指更升穿8000點關口。

股王騰訊連續2天上升，半日收市報365.2港元，升4.2港元或1.16%。

港交所(00388-HK)表現突出，半日市報231.6港元，升5.6港元或2.48%，連升兩天。摩根士丹利調升港交所(00388-HK)評級至超配，目標價維持290港元。另外，香港交易所自8月24日起，獲台灣金融監督管理會證券期貨局將港交所的美元黃金期貨納入認可名單，台灣期貨經紀商可以參與買賣有關產品。

綠城中國(03900-HK)半日錄得跌幅0.44港元或5.26%，報7.93港元。雖然綠城中期業績盈利增長90%，昨日股價曾升2.7%；惟瑞信發表報告，降低其目標價，由10.2港元降至10.2港元，原因是綠城競爭優勢較少，經營環境亦趨緊。

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