【異動股】5G概念股延續強勢 劍橋科技(603083-CN)等3股漲停

今早，5G概念股延續強勢，截止發稿，劍橋科技(603083-CN)漲停報28.26元，吳通控股(300292-CN)漲停報4.08元，*ST凡谷(002194-CN)漲停報4.2元，電連技術(300679-CN)大漲8.9%報30.59元，宜通世紀(300310-CN)漲7.52%報6.15元，金信諾(300252-CN)漲6.66%報10.41元，高斯貝爾(002848-CN)、中際旭創(300308-CN)、共進股份(603118-CN)大漲超5%，中興通訊(000063-CN)漲4.29%報19.19元。

消息面上，國内5G推進工作在政策層面表現積極，一係列技術標準的製定與測試不斷實施，5G預商用已進入倒計時階段。

在近期的2018中國國際智能產業博覽會上，中國信通院副院長王志勤表示，計劃今年9月正式發佈5G頻譜資源的最終許可方案;同時，頻段的分配不會考慮拍賣模式，將延續指派製度。

6月中旬，3GPP發佈5G第一階段全功能標準化方案後，陸續有國外運營商與設備商簽下5G訂單;同時，中國的5G第三階段測試也在持續推進，隨之而來的是，5G的市場關註度持續升溫。

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