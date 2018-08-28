大洋水性PU樹脂獲三家紡織廠採用 中和廠開發案爭取新北市府公設核備

PVC(聚氯乙烯)粉價差縮小，膠布原有產品面臨大陸、越南廠商低價競爭，大洋 (1321) 第二季營業虧損 7800 萬元，合計上半年營業虧損 9007 萬元，匯兌收益、以及轉投資富致 (6642)、醇品、義典、環異等業外挹注逾 5 千萬元，稅後虧損縮小到 3378 萬元，每股虧損 0.15 元，「有害物質零排放聯盟」(Zero Discharge of Hazardous Chemical；ZDHC) 將在 2020 年上路，水性型 PU 樹脂已經獲得三家國內紡織廠採用，亦有四家品牌廠認證。大洋 PVC 粉粒年產能約 12-15 萬噸左右，營收比重 58%，塑膠布 27%(惠州廠)、塑膠管板 10%(中壢廠、湖南廠)、PU 合成皮 3%(東莞廠)，以及其他類 2%。



大陸限制電石法 PVC，亞洲市場供應減少，大洋 PVC 粉外銷量增加，外銷比重占 65%，惟 PVC 膠粒因競爭者多，將積極開發新市場，下半年中、美貿易戰，銷售量較上半年略為減少，環保非 PVC 膠粒因成本持續墊高，且競爭者削價的影響，銷售仍處於弱勢，故積極開發低成本的新產品，第四季能加入銷售。



至於合成皮方面，ZDHC 將在 2020 年上路限制氟氯碳化物等溶劑使用，水性或是無溶劑型 PU 合成皮取代溼式，大洋董事長暨經理陳欽明分析，水性 PU 合成皮成本偏高，溼式 PU 每碼價格是水性的 7 成，造成「叫好不叫座」，歐盟將限制 DMF(富馬酸二甲酯)，帶動水性 PU 樹脂、合成皮的需求，目前已有國內三家紡織將其水性 PU 樹脂用於紡織材料塗布，亦運動、快時尚等四家品牌廠認證其水性 PU 合成皮。



資產開發中和舊原土地面積 1 萬 5,740 坪，扣除 40% 捐地後，實際開發案面積為 9,916 坪，公設設計審查進入核備，近期內可望取得核備函，按市府核定時程於明年 7 月前開闢完成。