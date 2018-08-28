鋼價續漲 中鋼前7月稅前盈餘大增53% 法人估全年EPS上看1.5元

中鋼 (2002) 公告自結 7 月獲利，雖第三季內銷盤價上漲，但工程業務虧損侵蝕整體毛利，稅前盈餘 31.8 億元，較前一個月小幅下滑 0.63%，略低於市場預期，但較去年同期仍大增 119%；累計前七月稅前盈餘 170.6 億元，年增 53%，每股稅前盈餘 1.08 元。中鋼第四季內銷盤價開平高盤，法人預估下半年持穩，全年 EPS 上看 1.5 元。中鋼 7 月碳鋼銷售 90.6 萬公噸，內銷比率 73%，累計前七月碳鋼銷售 644.7 萬公噸，內銷比率 70%。



自結 7 月合併營收 350.15 億元，月增 4.88%、年增 22.9%；營業利益 31.8 億元，月減 9.37%、年增 238%；營益率 9.08%，月減 1.43 個百分點、年增 4.39 個百分點；稅前盈餘 31.8 億元，月減 0.63%、年增 244%；以股本 1577.3 億元計算，每股稅前盈餘約 0.2 元。中鋼指出，7 月鋼鐵業務在盤價上漲帶動下，獲利持續成長，不過，因占總營收比重約 5.7% 的工程業務毛利率不佳，壓抑整體獲利表現。



累計前七月合併營收 2287.3 億元、年增 17%；營業利益 179.86 億元，年增 39%；營益率 7.86%，年增 1.26 個百分點；稅前盈餘 170.6 億元，年增 53%，稅前盈餘 1.08 元。



法人指出，大陸市場鋼鐵庫存降低，買賣交投信心回升，華南、華中、華北各主流鋼市平均報價連五週上揚，帶動比價效應，中鋼第四季內銷盤價開平高盤，營運應可旺到年底，全年 EPS 上看 1.5 元。