

◆盤勢分析

1. 美國與墨西哥達成一項新的貿易協定，這項協定將稱為美國與墨西哥貿易協定，取消使用 24 年之久的 NAFTA 名稱。週一美股上漲，漲幅介於 0.77 至 1.57％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為年線附近，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值高於 50，反彈仍有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、原物料、金融、生技、運輸、越概股。

4. 國發會昨（27）日發布最新景氣報告指出，在資本設備進口擴張，企業信心回升等項好消息帶動下，7 月景氣由黃藍燈轉為綠燈，景氣領先指標也連 5 月上揚，惟升幅僅 0.13％，顯示景氣雖較先前樂觀，但擴張力道仍待加強。去年下半年基期墊高後成長力道能否延續待觀察。

5.2492 華新科昨（27）日釋出市況樂觀訊息，看好積層陶瓷電容（MLCC）至 2020 年都將供不應求，甚至 2020 年供需缺口還會擴大。因應市場盛況，華新科今年規劃擴產 15％至 20％，並以 MLCC 為主，明年也會持續擴產搶市。日韓廠及陸廠擴產進度及需求將影響明後年整體被動元件供需。

6.Google 智慧音箱第 2 季出貨量年增五倍，全球市占率逼近三成，亞馬遜智慧音箱市占率則開始下滑，Google 主力代工廠和碩（4938）與廣達（2382）受惠，尤其 Google 下半年將推出新款搭載大螢幕的智慧音箱，由和碩代工，初期出貨量 300 萬台，瞄準年底購物旺季需求。和碩短線壓力先看月線附近。

7. 驅動 IC 廠聯詠（3034）受惠於大客戶三星、創維等電視品牌強力拉貨帶動，法人預估，聯詠大尺寸驅動 IC、電視單晶片（SoC）本季出貨量可望繳出年成長雙位數表現，達到全年出貨高峰，加上智慧手機領域的整合觸控暨驅動 IC（TDDI）強力出貨帶動，本季營收有機會創四年來單季新高。聯詠中線支撐先看季線附近。

