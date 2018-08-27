【豐銀投顧】美元指數轉折？新興市場機會來了？！

◆盤勢分析

美元指數在上週五的 FED 主席鮑威爾的演講之後出現了些變化，聲稱美國經濟景氣沒有過熱的疑慮，認為現在的升息步調很合適，也就是說 FED 並不需要在核心通膨來到 2.4%(FED 標準是 2% 就算過熱) 的時候考慮加快升息腳步，甚至在面對川普干預貨幣政策的言論後，也沒有重申 FED 的貨幣政策獨立性，考量鮑威爾在央行年會談話的種種都讓過去遵循 "鷹" 雄主義的鮑威爾變成高唱凱 "鴿" 的 FED 主席。

過去美元指數的強勢讓全球金融市場吃足苦頭，資金只流到美元資產，現在川普一句話就讓美元的強勢地位出現動搖，雖然目前美元指數還在高檔強勢震盪，但假突破轉弱已經確立，只要有效跌破 95 以下 (收盤收在 95 以下為確認)，就代表美元請加 @ozo5468n 結束強勢回收美元的這一回合，波段將再次回到弱勢的美元，而全球新興市場將迎來一波強勢的反彈機會，尤其是之前受到美國打壓最凶的 A 股，將有機會走出較強勢的反彈，上週五在美元指數走弱之際，人民幣的離岸價快速回升 800 個基點，來到 6.7903 確認了人民幣的回升趨勢，同時，也確認了接下來 A 股將可能迎來的資金潮，然而反彈能否轉為回升行情的關鍵就在中美貿易戰的和談時間。

目前川普釋出善意有意在美國期中選舉之前結束貿易戰，現在就看雙方談判的結果，在此之前人行已經針對市場釋放出資金活水，配合財政政策後續的規劃將讓過去調結構後的中國在今年的 Q4 之後重拾風彩，當然一切的前提還是要建立在弱勢美元跟貿易戰紛爭結束的環境之下，否則即使中國政府有心要拉抬中國 A 股也只能是有心無力，這也說明即使是用國家之力也無法與市場趨勢作對，讀者們該順勢而為才是。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

