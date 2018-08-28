台股盤前—美股道瓊指數創7個月新高 台股攻高量能是關鍵

鉅亨網記者黃雅娟 台北 2018年8月28號8點29分

台股昨 (27) 日強勢收復月線、季線與半年線，成功站上 10900 點整數關卡，外資期貨或同步看多，多單未平倉口數來到 3.7 萬口。美股道瓊指數雖然登上 2/1 以來新高，不過台股近日量能未能放大，月季線恐成為上檔壓力。

美國與墨西哥達成貿易協定，道瓊指數收高 259 點，是今年 2/1 以來，首度收盤站上 26000 點大關，標普與納斯達克指數均創新收盤高點。

被動元件華新科擬擴產 15-20%，將持續以 MLCC 搶市，主要還是因為 5G 應用刺激需求，而龍頭大股國巨重回高價股第 3 名寶座，雖然供需問題尚未解決，不過跌深反彈，將成為目前主要被動元件族群股價動能。

屏下指紋辨識將成為智慧手機新主流，包括 Vivo、三星等新機都將採用，法人同步看好 GIS-KY 檔指紋辨識族群受惠。

中國大陸鋼鐵庫存降低，鋼市平均報價上揚，加上中國環保限產因素，鋼材上游供需偏緊，台廠同步受惠，看好相關類股表現，如中鋼、中鴻及彰源等。

歐洲消費電子展 IFA 即將登場，法人看好 AI 應用相關的家庭娛樂、白色家電等，如微星、宏碁、世芯 - KY、創意、威剛、美律等皆有望受惠。

法人指出，若量能無法有效放大，台股本周仍可能維持季線來回震盪走勢，若成交量能持續放大，將有助於指數攻堅，操作可留意 PCB、指紋辨識及傳產等低基期的族群。