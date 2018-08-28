永盛新材料(03608-HK)為南通永盛纖維新材料引入南韓股東

永盛新材料(03608-HK)公布，公司間接全資附屬公司永盛染整與HUVIS訂立買賣協議，永盛染整出售南通永盛纖維新材料之30%權益權予南韓化纖製造公司HUVIS，代價為現金1766.014萬(人民幣.下同)。完成後，預期集團將確認出售事項產生收益(除稅前)約270萬元。

南通永盛與 HUVIS 訂立南通技術與品牌許可協議，據此 HUVIS 同意向南通永盛授出可技術及品牌於中國的排他使用權(永盛化纖除外)。永盛化纖及 HUVIS 訂立杭州品牌許可協議，據此 HUVIS 同意向永盛化纖授出品牌於中國的排他使用權(南通永盛除外)。技術與品牌許可協議乃為期3年。

南通永盛與 HUVIS 訂立 HUVIS 排他代理及分銷協議，據此，HUVIS 委任南通永盛為代表 HUVIS 於中國的滌綸長絲產品排他代理及分銷商；及訂立永盛排他代理及分銷協議，據此，南通永盛委任HUVIS 為代表南通永盛於南韓的滌綸長絲產品排他代理及分銷商。排他代理及分銷協議乃為期3年。

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