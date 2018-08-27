「柳暗花明」的民生教育欲加速擴張 喜聞樂見工行100億元融資

民生教育(01569-HK)於8月27日在香港舉辦中期業績發佈會。報告期內，每股盈利5.42分，不派息。從今日午間集團披露的公告來看，民生教育與中國工商銀行(01398-HK)重慶市分行簽訂全面戰略合作協議，工商銀行重慶分行未來三年向民生教育提供100億元意向性融資，後者享有同類公辦學校同等待遇，按銀行基準利率安排貸款。受此利好消息，民生教育今日盤中股價一度沖高至每股1.74港元，收盤1.66港元，漲幅7.10%。

作為首家在港上市的民辦高等教育集團，民生教育在行業內有20多年的運營經驗。此次獲得工行100億元意向性融資，未來三年怎麼花？當然是投資併購擴張！民生教育執行董事、副總裁左熠晨向記者透露，集團目前實際接觸的併購標的多達50個。人手方面，集團已有多個團隊正在與之洽談合作。此外，民生教育本身擁有現金及現金等價物達19.5億元。資金充足，人手備齊，又有工行未來三年100億元的融資，真可謂「萬事俱備，只欠東風」。

民生教育在2017年3月加入港交所，同年9月納入港股通。從2003年創立重慶人文科技學院開始，十多年間不斷新建和兼收併購學校。目前民生教育校園網絡遍佈重慶、內蒙古、山東、雲南、安徽、河北及海外。報告期內，民生教育學生總人數創歷史新高，突破4萬達43344人，較上年同期增長33.3%，若集團已經公告的併購項目均完成的話，在校生人數將達到8萬人以上。與此同時，學費及住宿費收入也有較大提高，從2.36億元增長至2.91億元，同比升23.3%。正因為此，民生教育期內實現了收入與淨利潤同步高速增長。主營業務收入達到3.16億元，較上年同期增長24.2%；淨利潤達到2.21億元，同比增長37.2%。

2018年8月10日，中國司法部發佈《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》，雖然民生教育發佈公告澄清，修訂草案仍在諮詢中，尚未在中國頒佈或實施，集團的業務營運也並未受到修訂草案的影響，但是投資者仍然信心受損。受到市場悲觀情緒的影響，民生教育8月13日收報1.25元，跌25%。

今日發佈會上，民生教育主​​席李學春表示，《民促法》目前政策端方面尚不明朗，民生教育下半年將發展重點放在投資併購上，好好利用工行的100億元融資，在未來三年，擴大國際化辦學，在現有學校設立國際學院、開展多種形式合作辦學。

李學春續指，2018年8月，民生教育新簽約雲南大學滇池學院；2018年4月，集團投資了澳洲成峰高教集團有限公司；加上之前投資的新加坡培根國際學院、香港能仁專上學院，未來集團海內外的廣闊校園網絡可以預期。

文：夏雨辰

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