眾安在線：料1-2年内虧損有所改善 未來創新沒有“包袱”

眾安在線(06060-HK)27日盤後公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，上半年眾安在線實現總保費收入51.48億元（人民幣，下同），按年同比增長106.6%；但期内錄得歸屬於母公司股東的淨虧損為6.56億元，同比虧損擴大1.3倍，虧損態勢似不容樂觀。

27日公佈業績後，眾安在線在香港舉行2018年中期業績發佈會，集團首席財務官鄧銳民在發佈會現場表示，雖然虧損增加，但業務也在大幅增長；同時集團上半年的綜合成本率已從上年的133.1%將至124%，下降了9.1個百分點，他預料全年綜合成本率將比上半年低，更指有信心集團全年的綜合成本率降幅能超過上半年的9.1個百分點。鄧銳民表示，在加強成本管控及其他投入的控製下，相信虧損問題在1-2年内會有所改善。

首席執行官陳勁表示，拓展海外業務是集團未來一個重要戰略，包括此前與軟銀合作開設合資公司目標也是將眾安於國内的業務拓展至海外，集團將對這項合作投入2億美元資金，併主要聚焦於亞洲市場。陳勁透露，這2億美元的投資，東南亞是一個選擇，但更多具體地區或項目則將在有詳細進展是再行披露。

至於強監管影響的問題，陳勁表示眾安作為一家持牌機構，一直以來都在監管之下發展自己的業務，未來也將按照監管的要求繼續推進業務。而外界有傳眾安在申請虛擬銀行牌照一事，陳勁就回應稱暫無消息可供披露。

放眼當前的保險行業市場，越來越多保險公司開始強調科技戰略，這對於一直在科技方面投入極大心力的眾安來說，會否帶來競爭壓力呢？對此，眾安在線首席業務官兼眾安科技執行董事姜興就表示，這說明市場也意識到這塊業務前景廣闊，對於眾安而言也相信市場非常大，他表示很開心有更多的行業同仁參與到保險行業的科技創新中來。

至於眾安在科技板塊的優勢，姜興就指，眾安是一家“嶄新”的公司，在未來創新方面沒有“包袱”，而過去幾年的投入以及取得的成果也令公司在創新業務上更堅決和堅定，與軟銀的合作也給公司帶來極大信心。

文\彭小留

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)