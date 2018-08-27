• 自然進化與機器進化是兩類不同的進化方式，自然進化慢，通過生物與環境的適應，實現優勝劣汰而進化，機器進化快，通過機器學習，實現反饋叠代而進化。由於機器可以不間斷快速連續學習，其進化速度遠遠超過自然進化。

• 從人口紅利走向智能紅利是傳統產業轉型升級的必然選擇，傳統產業主要依靠人的體力獲得紅利，現代產業主要依靠人的智力創造價值，生產方式實現重大變革，這是一次偉大的轉折，需要一代人的艱苦努力方能完成。

• 人力資本服務是一大新產業，是有巨大市場，主要圍繞三個方面：一是學習服務，人力資本需要增值，應重視加強學習培訓；二是健康服務，健康是人力資本的本錢，必須確保身體健康；三是快樂服務，旅遊、娛樂等活動極大增強人力資本的活力。

• 市場的發展已經從“大眾市場”走向“精準市場”，傳統經濟是賣方市場，消費者供不應售，形成了“大眾市場”。隨著消費的轉型升級，特别是新生代成為消費的主流，定製化、個人化需求悄然拔起，產生了“精準市場”，甚至“一個人的市場“，這是市場發展必要趨勢。

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