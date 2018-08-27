【豐銀投顧】就跟你說了！不要看外資期貨口數…

◆盤勢分析

上週五筆者已經提醒大家:「不要看外資期貨多單少了 7000 多口就開始悲觀，就認定外資跑了、台股要轉空了。結果呢？今天大漲 92 點，一舉站上所有均線，就連 8/13 的長黑 k 也收復的差不多了，之前還在擔心半年線、年線、季線守不住的人，今天全部傻眼！但反觀筆者家族的成員，卻是開開心心慶祝從上週一至今天總共多單大賺 400 點，且一單都沒做錯過，究竟我們是怎麼做到的？這當然不是三言兩語就能解答，有興趣的朋友可以自行 google 筆者的姓名、影片，長期下來就能知道筆者的觀盤技巧及操作績效，這是很多人不敢公開的，筆者從來不藏私並樂於提供意見給大家。

為什麼外資的期貨多單明明大減，筆者卻毫不畏懼？還要自己的會員多單全數續抱？外資的操作都是大部隊的進出，是不猜低點的，也不能逆勢做單。我們一般人的操作都是希望能低買、高賣。但外資資金部位龐大，進出不能沒有依據，必須順勢而為。這麼說有些籠統，舉例來說，就如同兩軍對壘，有一方佔上風，這時候佔上風的一方當然是加派兵力來鞏固戰果。而相對的，居下風的一方若要保留戰力，當然要先撤退，以減少兵力的損失。而散戶則是遊擊戰，因此可以任意的加、減碼，這是因為倉位不多，進出容易。所以散戶可以逢低再接、再加碼，差別只是在部位大小不同的差異罷了，沒有誰對誰錯。也不一定外資的操作一定能贏散戶。所以，過度的注重外資、大戶的多單留倉口數，有又何意義呢？

更不要說現在台指期夜盤的法人進出部位並沒有揭露相關資訊，外資用人頭戶、或是在夜盤進出做了什麼單，又豈是我們能知道的呢？隋朝大儒王通說過:「眾見其利，非利也; 眾見其害，或利也」。你、我、大家都看的到的利多或利空，往往都不是關鍵，甚至，這些大家都看的到的東西，還可能是他人刻意要讓你看到的，若真如此，那麼這些大家都看的到的資訊，還有參考的價值嗎？請用心體會。

豐銀投顧 李世新 分析師

