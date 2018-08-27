【倫元投顧】低位階+築底期+入旺季

◆盤勢分析

美國科技股 NASDAQ 指數創新高，終於激勵台股電子類股回神，電子佔大盤比重一度來到 7 成附近，而主攻部隊是由被動元件擔綱，顯示中實戶的市場投機力回來了！被動元件具備的優勢是 (1) 族群夠大 (2) 成交量夠熱 (3) 產業面並未轉壞，這 3 大優勢是該族群可以登高一呼的關鍵。

被動元件經過 9 交易日的籌碼沉澱期，今日轉強說明短線賣壓已暫告一段落，盤面由該族群主攻可拉動漲價族群的連動，今日包括半導體矽晶圓、MOSFET、二極體等都有彈力，不過，此時仍宜提防有些個股的反彈就真的只是反彈而已，如產業面有疑慮的太陽能、LED、光通訊等等；另外面臨缺料之苦的網通族，Q2 財報表現普遍不如預期，除非缺料問題解決，否則也很難有續航力。

就線論線，加權指數在成交量不足的情況下能夠來挑戰月、季線反壓，顯示上檔賣壓不算太重，惟指數要能站穩 10900 點關卡，則成交量只能前進、不能後退，否則指數縱然短期站上也會拉回。

目前先看台股跌深反彈 (主要是成交量不足)，短多方向則以「低位階 + 築底期 + 入旺季」為主，有築底的股票其籌碼面較為乾淨，而低基期顯示股價修正暫告一段落；反之，短空單則以 Q2 財報不佳、應收帳款收現天數增加(應收帳款週轉率降低) 以及平均售貨天數增加(存貨週轉率降低)，作為空方操作參考。

楊天迪分析師

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