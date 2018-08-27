【華冠投顧】賴昇楷：多頭奪回短線球權 能扭轉波段劣勢嗎?

◆盤勢分析

「紡織、矽晶圓、被動元件」怎麼看?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提到「空方重掌發球權且本週又將進行摩台期結算，正常而言須提防大盤再度跌破年線，不過由於上週五現貨殺低無量、投信連日買超、下檔護盤不弱、融資持續降低，因此上週五仍維持大盤回檔整理介於 10600 點至 10900 點區間震盪看法，操作上則「多空雙向」操作。

受到美股 Nasdaq 與 SP500 雙雙創下歷史新高以及陸股暴漲激勵，今日大盤增量 + 92 點重上半年線、月線和季線，收在 10902 點，OTC 指數 + 1.66% 重上五日線與十日線。

今日大盤重上所有均線且上週四、五刻意壓盤的台指期空單再度被軋，短線多方奪回球權，後續大盤若能夠完全填補 8/13 向下缺口 10939～10972 點，就視為多頭正式挽回波段劣勢，但這種扶搖直上的走勢當然難度不低，原因在於今天大盤反彈至相對高檔，攻堅部隊卻由傳產股轉到跌深的電子股，在大盤增量幅度有限的情況下，高檔換主流往往續航力欠佳，此外台指期成交量縮減暗示上週的空單雖然被軋但停損搶補不明顯，短線仍須提防空頭反撲。

＜被動元件族群＞

上週五被動元件龍頭《2327 國巨》獲得摩根大通證券力挺，股價聞訊走高並帶動族群反彈，今日摩根大通再為《2492 華新科》舉行法說，輪到華新科帶領族群續彈，小摩力挺被動元件族群之舉，確實讓整個被動元件族群開始獲得外資買盤青睞，然而這樣的買盤能否延續？甚至扭轉中線籌碼紊亂的情形？短線還需要觀察一下，由於今日族群中有不少個股出現向上缺口，因此今日低點便可視為短線強弱分水嶺，若在後續震盪過程力守支撐且籌碼轉趨集中，才具備扭轉波段劣勢之機會。

＜矽晶圓族群＞

上週一 (8/20) 矽晶圓族群爆量破底，昇楷提醒不少個股在技術面已接近等距跌幅，經過一週以來的反覆測底，《5483 中美晶》、《3016 嘉晶》、《6488 環球晶》不再破低，《6182 合晶》與《3532 台勝科》雖有破低但隨即伴隨急拉，由於此一族群短滿足技術面跌幅且負乖離仍大，故短線當避免追殺，不過反彈至壓力區還是需要調節以對。

＜紡織族群＞

上週介紹的「紡織族群」強勢股，主要聚焦在財報亮眼的上游聚合、酯粒個股如《1402 遠東新》、《1413 宏洲》、《1409 新纖》及下游成衣廠如《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《8916 光隆》、《4438 廣越》身上，由於聚合及酯粒個股上檔幾無套牢壓力，成衣廠從週線角度來看才剛剛突破中長期大底的頸線位置，可於近日輪流休息過程中，留意回檔量縮時的切入點。

更多的潛力股分享，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg