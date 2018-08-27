【華冠投顧】法人Q3季底作帳飆股

◆盤勢分析

何丞唐 分析師

台股 Spotlight：6173 信昌電、2492 華新科、5469 瀚宇博、8043 蜜望實、6182 合晶

台股今受惠美股創高，電子股重掌兵符，最大權值股包括 2330 台積電與股王 3008 大立光皆穩建上攻，矽晶圓與 MOSFET 等也助攻，激勵台股上揚並站上月線，終場上漲 92 點，收在 10902 點，成交量為 1053 億元。

大盤在經過一陣量能低迷後，投資朋友手中最想問的就是，飆股來了嗎？問題是，在這波上下震盪、上沖下洗之後，很多投資好朋友反而是滿手套牢，因此上個星期老師特別推出了「黃銅換黃金、愈賺愈順心」的活動，也造福了 LINE 群組的投資好朋友們！有跟上的，不管是節目的老聽眾，以及 LINE 群組的大家，都曉得老師的動作。

我說在股市當中啊，賺錢，要成為贏家，沒有別的訣竅，只有兩個重點，第一：請你避開無謂的風險。第二：請你賺到應得的獲利。所以你要先避開無謂的風險，你才能賺取應得的獲利，上上週之前，被動元件、矽晶圓都帶你避開風險了。那接下來呢，你會問說，老師那是不是要開始賺到應得的獲利，對，因此老師即將推出第 3 季季底作帳、與法人同行的飆股。重點是，您總要先站好位置吧！都還來得及，LINE 群組好友將優先取得！

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