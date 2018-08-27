【日盛投顧】季線能否站穩為多頭續攻重要關鍵

◆盤勢分析

1. 週一台股開高走高震盪，最高點 10,917 點收復半年線（10,876 點）、月線（10,886 點）及季線（10,899 點），最低點 10,847 點守穩在 5 日線（10,834 點）、年線（10,786 點）及 10 日線（10,779 點）之上，終場指數上漲 92.86 點，漲幅 0.86%，收在 10,902.21 點，成交金額為 1,053.54 億元，大於 5 日均量（1,031 億元）但小於 20 日均量（1,275 億元）。三大法人合計買超 111.64 億元：外資買超 92.91 億元、投信買超 3.99 億元、自營商買超 14.74 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。（2）、均線：支撐為年線附近，壓力為 11,000 點附近。（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（71）高於 50，反彈仍有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、原物料、金融、生技、運輸、越概股等。

結構 半導體、蘋概、被動元件、PCB、原物料、生技為反攻急先鋒

1. 半導體：IC 設計相對強勢，指標有 3034 聯詠、3545 敦泰、6202 盛群、2458 義隆電、6462 神盾、3227 原相等，2337 旺宏將迎來車用 NOR 記憶體需求， 2344 華邦電、2408 南亞科產品價格受惠三星擴產時點延後。6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科產品價格仍有機會維持高檔。6223 旺矽下半年營運回溫。

2. 蘋概：蘋果拉貨動能將延續到 10、11 月，可留意 3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、2439 美律、4943 康控 - KY 、6153 嘉聯益、3105 穩懋、2356 英業達等。

3. 被動元件：2492 華新科法說將捎來利多，帶動 2327 國巨、6284 佳邦、5345 天揚止穩反彈。

4. PCB：近期受資金青睞，指標有 2313 華通、3044 健鼎、2316 楠梓電、3037 欣興、5349 先豐等。

5. 原物料：塑化以 PVC1305 華夏、CPL1314 中石化、SM1312 國喬、EG1710 東聯、1718 中纖、酚 4725 信昌化等近期走勢相對穩健，造紙可觀察 1909 榮成、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2002 中鋼、2014 中鴻、2031 新光鋼、2027 大成鋼、8415 大國鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

6. 生技：政策加持，可留意包括新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

7. 越概股：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1477 聚陽、1476 儒鴻、1434 福懋等。

8. 運輸：BDI 走勢堅挺，散裝 2612 中航、2606 裕民為族群亮點，貨櫃 2603 長榮震盪築底。

9. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

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