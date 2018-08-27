【華冠投顧】被動元件帶頭衝　台股挑戰10900

◆盤勢分析

劉彥良 分析師

聯準會主席鮑威爾出席全球央行年會，發言偏向鴿派，指出穩步升息是保護經濟最好的作法，帶動美國四大指數走揚，其中那斯達克和標普 500 改寫歷史新高。此外，市場傳出中國社保基金增撥款項買進 A 股，上海股市大漲 1.4%、深圳股市漲幅更達 2.4%。

美、中股市頸揚加上 2492 華新科成功入主 6284 佳邦、暫緩增資且今日參加摩根大通召開之法說會，台股今天就在被動元件帶動衝鋒下，指數重回 10900 附近，一口氣挑戰月、季、半年線的三線反壓。

至於上櫃指數部分，今天也在矽晶圓 6182 合晶、6488 中美晶的反攻下大漲 1.3%，成功守復 5 日線，本週備冬能強不能弱，才能翻轉上週五年線下彎的頹勢。

可惜美中不足的還是在成交量，目前預估量雖回到 1050 億元但缺乏攻擊性，美中第四輪貿易協商依然沒有結果，不確定性還是會持續干預著股市。後續要觀中國股市的走向，每每傳出政府相關資金入市後的多方上攻力道但很短暫，一再破底也拖累亞股甚至全球新興市場。

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